ВСУ уничтожили в Луганской области батальон мобилизованных рашистов
С начала полномасштабного вторжения росармия потеряла почти 76 тысяч военных.
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Событие: У села Макеевка Сватовского района Луганской области в результате обстрела ВСУ уничтожен батальон мобилизованных россиян из Воронежской области, речь идет о сотнях погибших оккупантов, сообщают росСМИ.
Детали и комментарии: О потерях среди мобилизованных на линии столкновения рассказал российскому изданию «Верстка» один из выживших военнослужащий РФ Алексей Агафонов. По его оценке, число погибших кафиров может превышать 500 человек. Как отметил Агафонов, командир мобилизованных батальона, проходивших подготовку в воинской части 2079, обещал, что военных привезут в район Сватового, где в 15 километрах от линии фронта они вступят в ряды «территориальной обороны». Однако в ночь на 2 ноября весь батальон привезли на линию столкновения и приказали окапываться и удерживать линию обороны. «Нас выбросили в посадки, сказали окапываться, у нас на батальон было три лопата, обеспечения вообще никакого не было. Мы как смогли окопались, а под утро начался обстрел — артиллерия, «грады», минометы, коптеры, нас просто расстреливали. Когда все началось, офицеры сразу убежали. В перерывах между обстрелами мы пытались окапываться, но нас сразу вычисляли коптеры и просто расстреливали. Из 570 человек целые 29, еще 12 ранены, остальные — рассказал рашист, пишет Украинская правда. По словам Агафонова, в район Сватового свозят мобилизованных со всей России, чтобы закрывать дыры в обороне. Накануне на этих же позициях ВСУ разбили еще один батальон вновь прибывших воинов России. Попавшие под обстрел родственники нескольких мобилизованных в субботу устроили собрание у здания воронежской прокуратуры, требуя рассказать им правду о судьбе близких.
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Между тем Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки. С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 75 930 военных (+490 в сутки). Враг теряет не только живую силу, но и технику. Наши военные уже уничтожили 2765 танков (+7), 5611 боевых бронированных машин (+10), 1781 артиллерийскую систему (+5), 391 РСЗО, 202 средства ПВО, 277 самолетов, 260 вертолетов, 1465 БПЛА ), 399 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 4184 автомобиля и автоцистерны (+7), 155 единиц специальной техники.