ВСУ уничтожили решистов и их технику возле Берестового и сдерживают в направлении Славянска
Российские кафиры усиливают свои позиции на нескольких направлениях и готовятся к наступлению.
Событие:Сегодня российские кафиры обстреляли гражданскую инфраструктуру более двух десятков населенных пунктов Украины. Пытались вести наступление в нескольких направлениях, но успеха не имели. Украинские защитники наносят утварь на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия, и устойчиво держат оборону. Генеральный штаб ВСУ обнародовал вечернюю сводку с фронтов.
Детали и комментарии:На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов гражданскую инфраструктуру сел Ходыно, Рыжевка и Большая Писаревка Сумской области, а также совершал провокационные пролеты армейской авиации вдоль государственной границы.
«На Слобожанском направлении усилия оккупантов были сосредоточены на содержании занятых рубежей. Они обстреливали гражданскую инфраструктуру Уды, Питомника, Ртищевки, Ивановки, Гусаровки, а на Северодонецком, Привилегии, Северодонецке, Лисичанске, Вороне, говорит спикер главного органа управления войсками Александр Шпутун.
«Угрозы оцепления наших сил в Луганской области пока нет. Несколько дней назад спецназначения действительно зашли и зачистили почти полностью половину Северодонецка. Когда россияне это поняли, просто начали равнять его с землей авиаударами и артиллерией. Нет смысла сидеть в какой-то многоэтажке и ждать, пока все разрушат полностью. Поэтому наши снова контролируют только окраину города», – написал в Facebook глава областной военной администрации Сергей Гайдай. Он уточнил, что бои в Северодонецке еще продолжаются, бои и россияне не взяли город под полный.
По данным Генштаба ВСУ, на Славянском направлении украинские военные успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении Славянска. Оккупанты готовятся к наступлению и обстреляли гражданскую инфраструктуру Адамовки, Долины и Татьяновки, нанесли авиаудар по Славянску. Украинские воины ведут оборонительные боевые действия в районе населенного пункта Довгенькое.
На Бахмутском направлении враг гатив из артиллерии по Камышевасу, Врубовке, Николаевке, Семигорье и Нью-Йорку. Штурмовая и армейская авиация противника нанесла авиаудары неподалеку от Новой Камешки, Покровского и Клинового. ВСУ нанесли российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике во время вражеского штурма вблизи Берестового.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Каменки, Авдеевки, Песков, Красногоровки, Угледара, Никольского и других. Россияне применили штурмовую авиацию неподалеку от Марьинки и Каменки На Южнобужском направлении враг пытается удержать занятые позиции, обстрелял из артиллерии Большую Костромку, Любомировку и Новониколаевку, бомбил с воздуха Александровку, Княжевку и Новоданиловку.
читайте также: ВСУ отразили 10 атак врага на Донбассе, бои за Северодонецк продолжаются, — На временно захваченных территориях оккупанты продолжают осуществлять мероприятия административно-полицейского режима, проводить обыски граждан добавляют в Генштабе.
На территории Крыма вблизи населенного пункта Милководно, расположенного за 8 километров до административной границы с Херсонской областью, россия развернула ракетные комплексы «Искандер-М». Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник. Он добавил, что вражеские корабли продолжают блокировать судоходство в северо-западной части Черного моря. Здесь в готовности к применению ракетного вооружения с акватории моря находятся 4 вражеских ракетных корабля и подводная лодка с приблизительным суммарным залпом к 36 ракетам. что после того, как ВСУ «дали по зубам» рашистам в Киевской, Черниговской, Сумской областях, у них новая тактика.
«Они лупят из артиллерии с утра до вечера, постоянно. , в других городах – надо иметь в виду, что мы действительно воюем со второй армией мира. отметил чиновник.
По его словам, за время вторжения россияне хорошо научились воевать. Кроме того, нашим военным тяжело, ведь линия фронта растянута на 1200 километров. Однако мы не сдадимся, не капитулируем, мы стоим и будем стоять.