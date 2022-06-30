ВСУ выгнали российских кафиров из Змеиного

magictr | 30.06.2022 | Новости | Комментариев нет

В РФ подтвердили вывод своих войск с острова, назвав это «шагом доброй воли».

ВСУ выгнали российских кафиров

ВСУ выгнали российских оккупантов из Змеиного

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