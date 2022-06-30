ВСУ выгнали российских кафиров из Змеиного magictr | 30.06.2022 | Новости | Комментариев нет В РФ подтвердили вывод своих войск с острова, назвав это «шагом доброй воли». Похожие записи Ужасный пожар в Фастове: водитель едва не сгорел заживо (ФОТО) Комментариев нет | Мар 30, 2018 На Обуховщине задержали автовора Комментариев нет | Ноя 13, 2018 Министр Емельян инициирует увольнение директора аэропорта «Борисполь» Рябикина Комментариев нет | Июл 11, 2017 Киевсовет защищает Беличанский лес от застройки Комментариев нет | Янв 15, 2022 Об авторе magictr