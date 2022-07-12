ВСУ разгромили штаб российской армии в Херсонской области: ликвидирован генерал-майор и еще несколько старших офицеров
По состоянию на 12 июля наши войска уже уничтожили 37 740 кафиров.
Событие: Украинская армия продолжает наносить сокрушительные удары по российским штабам. Так, в результате попадания ракет из HIMARS по штабу на Херсонщине ликвидирован начальник базы 22-го армейского корпуса с РФ, базирующийся в Симферополе, генерал-майор Насбулин. Об этом сообщил в Facebook представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.
Детали и комментарии: По его словам, там же погиб и полковник Кенс, командир 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград), полковник Андрей Горобец, начальник оперативного отделения этой же дивизии подполковник Коваль и начальник артиллерии подполковник Гордеев. Всего в штабе погибли более 150 человек, в том числе 5 офицеров. Информацию о ликвидации офицеров российской армии подтвердил в Facebook и журналист Роман Цимбалюк.
Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань написал в Facebook, что в Херсоне мог погибнуть и полковник росгвардии Александр Нечипуренко. «Ждем подтверждения информации. Но то, что кто-то из «випов» пострадал, сомнения нет, потому что паники и «скорых» у орков было слишком много», — заметил он.
читайте также: Ожог от борщевика: что делать, если до врача далеко?
ГУР Минобороны перехватило разговор кафира, рассказывающего товарищу, как ВСУ уничтожили главное командование российской армии на Херсонском направлении. «Попали в наше самое главное командование по Херсону, там 12 200-ых», — пожаловался рашист. Также он рассказывает о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии.
Между тем Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные о потерях врага. С начала полномасштабного вторжения русская армия уже потеряла 37 470 военных (+70 за последние сутки). Уничтожено 1649 танков (+4), 3829 боевых бронированных машин (+1), 838 артиллерийских систем, 247 РСЗО, 109 средств ПВО, 217 самолетов, 188 вертолетов, 676 БПЛА оперативно-тактического уровня, 15 2699 автомобилей и автоцистерн (+3), 66 единиц специальной техники. Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.