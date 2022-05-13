ВСУ разгромили российских оккупантов под Белогоровкой и гонят их из Харьковской области
Минобороны говорит, что на фронте происходит стратегический взлом в пользу Украины, но будут еще несколько тяжелых недель.
Событие: < /strong>Идут 79-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.
Детали и комментарии: На Слобожанском направлении главные усилия противник сосредоточивает на обеспечении ухода собственных подразделений от Харькова и недопущении выхода подразделений Сил обороны в тыл русской группировки войск под Изюмом. Военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал в Facebook, что украинская армия сегодня вышла на государственную границу с РФ в Харьковской области. Напомним, 10 мая ВСУ уволили в Харьковской области Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак, 7-го — Циркуны, а 6-го — Александровку, Федоровку, Украинку, Шестаково, Победу.
В Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивал на наступлении в районе Богородичного, успеха не имел. На Донецком и Таврическом направлениях кафиры пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка. В Лиманском направлении враг безуспешно пытается закрепиться в районе Александровки. На Авдеевском направлении при поддержке артиллерии противник ведет наступательные действия по направлениям населенных пунктов Каменка и Новоселовка, успеха не имеет. В Мариуполе основные усилия кафиры сосредотачивали на блокировке наших подразделений в районе завода «Азовсталь», продолжают обстрелы.
На Северодонецком направлении противник оказывает активное огневое влияние в районе Рубежного, а на Бахмутском — безуспешно вел штурмовые действия в направлении Золотого и Камышевахи. Атака русских войск на Лисичанск, Северодонецк и Рубежное усиливается, но оборону армии Украины в этом направлении русские войска не прорвали. Об этом Радио Донбасс.Реалии сообщил глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко. «Видно, что давление с каждым днем растет. Больше обстрелов, больше применения артиллерии и авиации. Но реального продвижения и прорыва обороны не происходит», — отмечает Власенко, пишет Радио Свобода. Продолжаются бои у Белогоровки, где с 7 мая проходят попытки форсирования реки, и где раньше ВСУ уже несколько раз разрушали российскую понтонную переправу. «Есть предположение, что будут продолжаться их попытки форсировать Северский Донец», — говорит он.
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Военный журналист Юрий Бутусов рассказал в Facebook о блестящей победе украинской армии на Северском Донце. «Русское наступление под селами Белогоровка, Серебрянка Луганской области и селом Дроновка Донецкой области полностью разгромлено. Сегодня собственными глазами наблюдал уход и бегство российских войск с плацдарма возле села Белогоровка. 8 суток подряд российские войска пытались прорваться через реку Северский Донец и создали три плаца. Но устойчивость украинской пехоты, героическая атака наших танкистов, мощные удары артиллерии с корректировкой дронов, пуски противотанковых ракетных комплексов позволили остановить российские войска и нанести им тяжелые потери, и россияне просто не выдержали боя. имел честь видеть как бегут под грохот украинских орудий российские танки от Белогоровки. Эта неудачная попытка стоила российской армии около 100 единиц боевой техники, сотни уничтоженных военных», — подчеркнул он.
Министр обороны Алексей Резников обратился к украинцам. Он рассказал, что на фронте происходит стратегический взлом в пользу Украины. «Этот процесс будет длиться определенное время. В долгосрочной перспективе эти тенденции делают поражение россии неизбежным. В то же время я хочу подчеркнуть следующее. На нас ожидают чрезвычайно сложные недели. Сколько их будет точно не скажет никто. В этот период мы будем держать оборону преимущественно собственными силами». более 1,5 тыс. украинских воинов уже учатся или в ближайшие дни начнут овладевать техникой наших партнеров, чтобы потом вернуться в качестве инструкторов.Кто-то, как артиллеристы, сразу пойдет в бой. обеспечит излом в пользу Украины, пройдет время. Сейчас присутствие точечное, это надо понимать», — заметил он. По данным Минобороны, американские гаубицы М777 калибра 155 мм успешно работают на фронте. Резников отметил, что рост давления санкций на россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых кремль окончательно потеряет шансы добиться хоть какого-то успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины.