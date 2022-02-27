ВСУ просят сообщать им о технике без опознавательных знаков
Четвертый день в Украине продолжаются бои с оккупантами. Похоже, россияне давно готовились к нападению, потому что в Киеве и других городах немало диверсантов. Поэтому жителей просят помочь армии и терроборонии— сообщать о подозрительных автомобилях.
Если вы увидели технику без опознавательных знаков, не пишите об этом учать, сразу сообщайте украинским военным на «горячие линии» ВСУ.< /strong>
Телефон Министерства обороны Украины и ВСУ: 0 800 50 04 42
СБУ: +38 093 101 31 00
Телефон доверия: 0800501482
МВД: +38 093 101 31 00
Телеграмм-бот: @ukraine_avanger_bot
Также киберполиция также разработала чат-бот для блокировки сервисов дезинформации. С его помощью бота можно заблокировать Telegram-каналы, YouTube-каналы, Facebook-группы, Instagram-профили, которые распространяют дезинформацию, а также информацию о местах дислокаций ВСУ.
Ссылки на чат-бот: https://t.me/stopdrugsbot. Сюда граждане направляют выявленные ресурсы для их проверки и дальнейшей блокировки.
Ссылки на Telegram-канал: https://t.me/stoprussiachannel. Сюда будут направляться диверсионные ресурсы для блокировки и подробные инструкции как это сделать.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»