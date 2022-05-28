ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонщине, — ОК «Юг»
В Минобороны Украины опровергли информацию о захвате рашистами Лимана, бои за город продолжаются.
Фото из сообщения Минобороны в Facebook A A+ A++
Событие: По данным ОК «Юг», в Херсонской области ВСУ пошли в контрнаступление.
Детали и комментарии:«Ситуация на линии столкновения имеет свою динамику. В результате контрнаступательных действий наших войск, врагу нанесен существенный урон и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области», — говорится в сообщении ОК «Юг». Некоторые СМИ сообщают, что украинские войска продвинулись на 9 километров до села Брускинского в Херсонской области.
Но в целом ситуация на фронте сложная, сообщает Генштаб ВСУ в Facebook в вечерней сводке. На Донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Основная цель — оцепление наших войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области. В Лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман.
Замминистра обороны Анна Маляр говорит, что город Лиман Донецкой области не захвачен российской армией, за него идут бои. Об этом она сообщила в ходе телемарафона, пишет РБК-Украина. «Еще рано делать окончательные выводы. Но однозначно можно сказать, что ситуация действительно непростая. Противник сильный, но и ВСУ тоже сильны, поэтому происходят упорные бои», — отметила Маляр. Она воздержалась от оценки важности захвата города для русских сил. «Кроме того, что может быть определенная выгодная географическая позиция или выгодный железнодорожный узел в случае Лимана, нужно еще понимать, что должны быть пути доставки провианта, горюче-смазочных материалов, отлаженная логистика, соответствующее морально-психологическое состояние российского войска, с которым сейчас проблемы «, — уточнила она, отметив, что «нельзя делать выводы только из одного населенного пункта». Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявлял, что российские войска захватили большую часть Лимана.
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На Северодонецком направлении враг, при поддержке артиллерии, вел сегодня наступление в направлении Боровского, понес потери, отошел на ранее занятые позиции. На Бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганска. Продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск, продолжается инженерное оборудование позиций в районе западнее населенного пункта Казачья Лопань.
На Славянском направлении группировка войск противника принимает меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях. Враг продолжает опрокидывание по железной дороге вооружения, военной техники и других материальных средств с территории российской федерации в район Купянска Харьковской области. «При поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел», — говорится в сообщении Генштаба.
На Северском направлении для недопущения опрокидывания наших войск на другие угрожающие направления противник удерживает войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Враг ротирует части подразделений и совершенствует инженерное оборудование районов сосредоточения. Государственная пограничная служба сообщила в Telegram, что сегодня вечером российская авиация совершила 3 пуска неуправляемыми ракетами по двум приграничным населенным пунктам Сумского района — раненая женщина, поврежденная церковь, детсад, частный дом и дорога.