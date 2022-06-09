ВСУ отразили вражеские атаки в Северодонецке, — Генштаб
А также уничтожили на Луганщине базу «вагнеровцев».
Событие: Идут 106-сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. На Северодонецком направлении кафиры вели штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имели, сообщает Генштаб ВСУ в своем вечернем своде. отразили вражеский штурм. Однако противник имеет частичный успех в направлении Камышевахи и Роты.
На Славянском направлении враг активных действий не предпринимал, пытается закрепиться на достигнутых рубежах. Основные усилия противник сосредотачивается на пополнении запасов и перегруппировке подразделений. Совершал артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. В районе населенного пункта Долина артиллерийские подразделения Сил обороны нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и военной техники врага. Потери противника уточняются.
На Бахмутском направлении оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. В целях определения маршрутов выдвижения и слабых мест в обороне наших войск противник провел разведку в районе населенного пункта Нагорное. Наши воины дали решительный отпор и заставили противника уйти.
На Южнобужском направлении подразделения врага под прикрытием артиллерии и реактивных систем залпового огня наращивают систему оборонительных рубежей — оборудуют позиции и устанавливают минно-взрывные заграждения. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстановка изменений не претерпела.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге, что враг не оставляет попыток возобновить наступление с целью выхода на административные границы Запорожской области. Также он добавил, что в случае полного захвата Херсонской области кафиры попытаются взять Николаев, чтобы создать условия для наступления на Одессу.
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Руководитель Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал в «Медиацентре. Украина», что кафиры отвели войска от Мелитополя в Херсонском направлении. Вместе с тем, на отдельные территории зашли представители так называемой «ДНР», которые продолжают терроризировать мирных жителей. Глава ОВА отметил, что в настоящее время приоритетным для врага являются Донетчина и Луганщина, однако на восточных территориях Запорожской области продолжаются ожесточенные бои. «Но продолжается и укрепление рубежей области. В настоящее время к этой работе присоединяются все регионы», — заверил он.
На Северском направлении продолжаются обстрелы из стрелкового оружия и минометов в приграничных районах. Враг ведет воздушную разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Российские оккупационные войска днем 9 июня запустили ракету по Сумщине, однако самолет ВСУ сбил вражеский снаряд, рассказал в Telegram руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
На Харьковском направлении противник продолжает огневое влияние на подразделения наших войск с целью недопущения их продвижения в глубь временно захваченной территории. Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить существенные потери войскам противника, устойчиво держат оборону во всех направлениях, а на определенных участках ведут наступательные действия. Сегодня украинская армия уничтожила базу российских наемников ППК «Вагнер» в Кадиевке Луганской области. Соответствующий ролик обнародовал Стратком ВСУ в Facebook. По данным журналиста Романа Бочкалы, выжил только один захватчик.
На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Для предотвращения разоблачения позиций и мест размещения военной техники местному населению запрещено посещение лесов. Активизирован процесс формирования так называемого «народного ополчения» в Беларуси. В военных комиссариатах проводится собрание с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений.