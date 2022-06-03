ВСУ отразили вражеские атаки в направлении Бахмута, Соледара и Лисичанская, — Генштаб
В Северодонецке идут ожесточенные бои.
Фото из сообщения Минобороны в Facebook A A+ A++
Событие: Идут 100-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Украинская армия успешно отражает штурмовые атаки кафиров, сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник.
Детали и комментарии: В частности, на Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточил группировку численностью до 20 батальонных тактических групп. С целью улучшения тактического положения пытался вести наступление в направлении Барвенкового и Святогорска, но успеха не имел. На Северодонецком направлении украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить села Метелкино и Белогоровка. Враг понес потери и отошел.
По данным Генштаба ВСУ, на Донецком направлении противник сосредотачивал основные усилия в районе Северодонецка. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются. Также враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Успеха не было, отошел на ранее занятые позиции. Противник пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки.
На Бахмутском направлении ВСУ предотвращают попытки врага оттеснить украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления. При поддержке штурмовой и армейской авиации агрессор ведет огонь почти по всей линии столкновения и пытается закрепиться в Камышевахе. На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаку россиян в направлении Красногоровки и оттеснили их на предыдущие позиции.
В Институте изучения войны (ISW) считают, что россияне не захватят Донбасс, потому что понесли многочисленные потери в боях, в частности при Северодонецке. Эксперт Дмитрий Снегирев сообщил в Facebook, что 150-я мотострелковая дивизия кафиров потеряла по меньшей мере половину личного состава, вооружения и техники. Дивизия входит в состав 8-й гвардейской общевойсковой армии сухопутных войск с РФ и воюет в Луганской области на Попаснянском направлении.
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На Слобожанском направлении противник основных усилий сосредотачивает на сдерживании продвижения наших войск в направлении государственной границы. Продолжал огненное влияние на подразделения Сил обороны с применением авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Продолжается разведка для поиска слабых мест в обороне наших войск и определения дальнейших направлений активных действий. Не прекращается проведение мер логистического обеспечения и усиление группировки войск неприятеля. На Харьковском направлении российские кафиры продолжают ведение обороны, разрушают гражданские объекты в городе Харькове. Нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск в районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка.
Силы обороны продолжают вести активные боевые деяния в районе границы с Белгородской областью. Также ведутся бои за Тернову, которую захватили ВС РФ. Однако украинским военным удалось освободить Веселое и Малое Веселое от русских войск. Об этом сообщает блоггер, отслеживающий ход войны через открытые данные OSINT Aggregator, пишет Фокус. Официального подтверждения Генштаба нет.
На временно оккупированной территории Донецкой области продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. Угрожая уголовной ответственностью, командование оккупационных войск пытается восполнить потери подразделений, которые они понесли в боевых действиях против защитников и защитниц Украины. По имеющейся информации, командование вооруженных сил Российской Федерации принимает меры по активизации разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности на территории Украины. С этой целью осуществляется набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины. Преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется жителям и бывшим жителям Донецкой и Луганской областей, хорошо владеющих украинским языком.