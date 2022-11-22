ВСУ отразили вражеские атаки около 13 населенных пунктов на Донбассе, — Генштаб
Украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Событие: Начались 272-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории, осуществляют инженерное оборудование линии обороны, в отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг не прекращает обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов рядом с линией столкновения. Продолжает огненное поражение по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. За минувшие сутки противник нанес 9 авиационных, 7 ракетных ударов и совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Камышеваха и Новотроицкой Запорожской области. Также оккупанты обстреливают освобожденные населенные пункты Херсона.
На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется на захваченных рубежах. На Бахмутском и Авдеевском направлениях; противник сосредотачивает свои усилия на ведении наступательных действий. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов: Стельмаховка на Луганщине и Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Каменка, Опросное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, состав горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.
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ВСУ в условиях информационной тишины ведут бои за Кинбурнскую косу. Она является последней территорией, которую русские войска оккупировали в Николаевской области. В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что деоккупация Кинбурнской косы позволит нашей армии потенциально провести переправу на левый берег Днепра. «Кинбурнская коса находится всего в 4 км через пролив от Очакова и позволяет контролировать вход в реки Днепр и Южный Буг, а также Николаевский и Херсонский городские порты», — говорится в сообщении. В ISW объяснили, что оккупанты использовали Кинбурнскую косу для ракетных и артиллерийских ударов по позициям ВСУ. «Контроль над Кинбурнской косой позволил бы украинским силам ослабить российские удары по контролируемому Украиной побережью Черного моря, увеличить морскую активность в этом районе и проводить потенциальные операции по переходу на левый берег Херсонской области под меньшим огнем российской артиллерии, чем при переправе через Днепр» — подчеркнули аналитики ISW.
В населенном пункте Стрелковое Генического района Херсонской области на территории базы отдыха оккупанты обустроили застенку, где содержат и подвергают пыткам граждан Украины. Это противоречит нормам Международного гуманитарного права, законам и обычаям ведения войны, подчеркнули в Генштабе.