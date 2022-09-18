ВСУ отразили восемь атак, нанесли удары по объектам ПВО и понтонным переправам врага
Военные госпитали России отказываются лечить так называемых «добровольцев», которых ранили в Украине.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ Содержание:Событие: Сегодня наши войска успешно отразили восемь атак противника, а авиация нанесла 20 ударов по 15 районам сосредоточения живой силы противника и опорным пунктам и четырем позициям зенитных ракетных комплексов. Об этом говорится в вечернем своде Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии:В субботу, 17 сентября, украинским военным удалось форсировать Оскол. Теперь Украина контролирует и левый берег. Об этом сообщает СтратКом ВСУ. Заметим, что по данным британской разведки, россияне зафиксировали свои позиции между рекой Оскол и Сватовым. Контроль над этим участком позволит ВСУ не только выйти в Луганскую область, но и отрезать группировку кафиров от одного из немногих путей поставки из белгорода. ВСУ продолжают мощно обстреливать вражеские позиции вдоль всей линии фронта. в частности, на Авдеевском направлении россиянам наносят значительные потери.
«В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине, на территории российской федерации проводятся мероприятия так называемой «внутренней самомобилизации», – отмечают в Генштабе ВСУ. – В курской области, под видом набора кандидатов в подразделения материально- технического обеспечения, а в нижегородской области, в частности, сотрудников организации «Атомоохрана» — якобы в подразделения охраны важных объектов, подписавшие контракт кандидаты проходят недельный курс стрелковой подготовки и сразу направляются на пополнение в зону боевых действий.
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На временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор к так называемым «подразделениям мВС».После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию российской федерации.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Маринка, Новомихайловка и Правдино. Наша авиация нанесла 20 ударов – подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 4 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА кафиров.
Ракетные войска и артиллерия оказали огневое влияние по более чем 20 объектам противника. В частности, по 7 пунктам управления и 9 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских кафиров. , которых ранили в Украине. Об этом сообщает военная разведка.
«Также назревает конфликтная ситуация между представителями СССР и «мобилизованными с территории лднр». Поскольку при отступлении россияне бросали «мобилизованных» на позициях без поддержки и помощи. Из-за этого потери в подразделениях иногда достигали 100% личного состава», — отмечают в ГУР. Минобороны Среди личного состава оккупационного контингента обсуждается информация о потерях, которые понесли из России в ходе побега, в частности о том, что на территории Харьковской области ими было оставлено более 200 единиц военной техники, в том числе танки, БМП, САУ и автомобили. «.
Продвижение ВСУ оценили в Минобороны Германии. Действия украинских солдат на фронте обнадеживающие, говорит министерша обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в комментарии Die Rheinpfalz. «Но российские войска еще не отвергнуты. Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн ясно дал это понять, и я разделяю». – отметила она.
Цорн сомневается в масштабном контрнаступлении украинских военных и допускает лишь «контратаки, которые можно использовать для отвоевания мест или отдельных участков фронта».