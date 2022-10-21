ВСУ отразили восемь атак на Донбассе, уничтожили вражеский штурмовик и завершили стабилизационные мероприятия в шести освобожденных селах на Херсонщине
Наши бойцы ликвидировали 10 иранских инструкторов, обучавших россиян пользоваться дронами-камикадзе.
Событие: Обострение ситуации на Бахмутском направлении свидетельствует о том, что враг пока не собирается сдаваться. А также все еще есть определенные ресурсы, чтобы продолжать войну. Такое мнение «24 канала» озвучил военный эксперт Петр Черник.
Детали и комментарии: «Несмотря на все, если бы не было тяжело на Бахмутском направлении, я не думаю, что это сыпящийся плацдарм. Могут ли быть тактические успехи у врага? Могут. Война – очень сложное и динамичное явление,» – отметил Петр Черник.
По мнению военного эксперта, пока нет каких-либо оснований полагать, что россияне смогут перехватить стратегическую инициативу.
По информации Генштаба ВСУ, за текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах Терновой на Харьковщине, Белогоровки и Золотаровки на Луганщине, Лимана, Соледара, Озаряновки, Одрадовки и Первомайского на Донетчине. Подтверждено огненное поражение нашими войсками 19 октября этого года, понтонной переправы под Антоновским мостом Херсонской области. Авиация ВСУ в течение суток нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение трех опорных пунктов и десяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех позиций зенитных ракетных комплексов врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили пункт управления и зенитный ракетный комплекс С-300 противника
В Донецкой области, воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили установку разминирования противника УР-77, известную среди военных как «Змей Горыныч». Об этом информирует служба по связям с общественностью военного подразделения. Несмотря на то, что данная техника предназначена для проработки проходов в минных полях, в последнее время враг применял ее для штурма позиций, сбрасывая на украинские укрепления полторы тонны взрывчатого вещества.
В Баштанском районе на Николаевщине подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбили российский штурмовик СУ-25.
читайте также:
В Херсонской области ВСУ уволили 88 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тысяч человек. Об этом сообщает Оперативное командование Юг в Facebook. Среди освобожденных недавно сел проведен комплекс стабилизационных мероприятий в Новодмитровке, Костырке, Черешневом, Новониколаевке, Новопетровке и Голубом.
Бойцам Вооруженных сил Украины удается сбивать более половины всех выпущенных Россией ракет. Статистика по уничтоженным дронам еще выше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире телемарафона.
«Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет» , а по дронам — гораздо выше… Будем двигаться, чтобы процент рос. Я думаю, что через несколько месяцев мы значительно усилим нашу воздушную оборону», – заявил министр.
В течение прошлой недели ВСУ уничтожили 10 иранских инструкторов, обучавших россиян пользоваться дронами-камикадзе, Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники. Сообщение появилось после того, как американские и украинские официальные лица заявили, что иранцы учат россиян использовать иранские беспилотники в Крыму.