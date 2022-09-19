ВСУ отразили три атаки врага на Донбассе, — Генштаб
Российским командирам поручили держать позиции в Запорожье любой ценой.
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Детали и комментарии: За текущие сутки ВСУ отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево, что на Донбассе. В то же время оккупанты принимают радикальные меры, чтобы удержать ситуацию на фронте под контролем. Так, командованием 58-й общевойсковой армии РФ проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении. По имеющейся информации, на мероприятии отмечалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва Сил обороны Украины вглубь оккупированной территории. На полигоне вблизи города Торез оккупанты развернули тренировочный лагерь для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы на доукомплектование подразделений 1-го армейского корпуса, понесших потери во время боевых действий. По данным Генштаба, на временно захваченной территории Луганской области коллаборанты и лояльные оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов, активно сотрудничавшие с оккупационными властями, выезжают на территорию российской федерации. С собой они пытаются вывезти документы, подтверждающие их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти. читайте также: Как картофель может помочь при гастрите, гипертонии и некоторых других болезнях? Похоже, у кафиров и их муртадов началась паника. Так называемые «общественные палаты» «ЛНР» и «ДНР» требуют немедленно провести референдумы о признании их субъектами РФ. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на кремлевское издание «РИА Новости». Если Россия организует и проведет «референдум» на оккупированных территориях Луганской области, это откроет путь к общей мобилизации в России, рассказал в комментарии Радио Свобода председатель областной военной администрации Сергей Гайдай. «Оккупанты могут провести фейковый «референдум», наскоро как-то его слепить, признать результаты. По результатам они все захотят вступить в состав России. И тогда уже деоккупация временно оккупированной украинской Луганщины, с точки зрения России, будет прямым нападением на Россию. Это даст возможность провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут», — заметил Сергей Гайдай. «Ru-пропагандисты влюблены в «референдумы» как панацею. Имею для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Будь -какие попытки перекрасить флаги – фикция, что ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров», — отреагировал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Детали и комментарии: За текущие сутки ВСУ отбили 3 атаки врага в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево, что на Донбассе. В то же время оккупанты принимают радикальные меры, чтобы удержать ситуацию на фронте под контролем. Так, командованием 58-й общевойсковой армии РФ проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении. По имеющейся информации, на мероприятии отмечалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва Сил обороны Украины вглубь оккупированной территории. На полигоне вблизи города Торез оккупанты развернули тренировочный лагерь для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы на доукомплектование подразделений 1-го армейского корпуса, понесших потери во время боевых действий.
По данным Генштаба, на временно захваченной территории Луганской области коллаборанты и лояльные оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов, активно сотрудничавшие с оккупационными властями, выезжают на территорию российской федерации. С собой они пытаются вывезти документы, подтверждающие их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти.
читайте также: Как картофель может помочь при гастрите, гипертонии и некоторых других болезнях?
Похоже, у кафиров и их муртадов началась паника. Так называемые «общественные палаты» «ЛНР» и «ДНР» требуют немедленно провести референдумы о признании их субъектами РФ. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на кремлевское издание «РИА Новости». Если Россия организует и проведет «референдум» на оккупированных территориях Луганской области, это откроет путь к общей мобилизации в России, рассказал в комментарии Радио Свобода председатель областной военной администрации Сергей Гайдай. «Оккупанты могут провести фейковый «референдум», наскоро как-то его слепить, признать результаты. По результатам они все захотят вступить в состав России. И тогда уже деоккупация временно оккупированной украинской Луганщины, с точки зрения России, будет прямым нападением на Россию. Это даст возможность провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут», — заметил Сергей Гайдай.
«Ru-пропагандисты влюблены в «референдумы» как панацею. Имею для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Будь -какие попытки перекрасить флаги – фикция, что ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров», — отреагировал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.