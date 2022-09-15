ВСУ отразили три атаки и совершили 18 авиаударов по местам сосредоточения врага, у россиян большие потери
Военные-контрактники отказываются ехать воевать в Украину, поэтому Россия перебрасывает тюремщиков, даже сагитировали маньяка-каннибала.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < p>Событие:В течение дня наши воины успешно отразили атаки в районе трех населенных пунктов, авиация нанесла 18 ударов по местам скопления противника. На войну в Украину опрокидывают узников исправительных учреждений. В Ставропольском крае упала ракета, запускаемая на Кривой Рог.
Детали и комментарии:По информации Генштаба ВСУ, враг обстреливает наши позиции вдоль линии столкновения, пытается принимать меры по перегруппировке войск по отдельным направлениям, ведет воздушную разведку. В то же время, не прекращает нанесение ударов по мирным жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры. От авиационных, ракетных ударов и реактивных систем залпового огня пострадали более 20-ти населенных пунктов. Это, в частности, Кривой Рог, Никополь, Белогорка, Марьинка, Ольговское, Оскол, Николаев, Очаков, Любомировка, Гуляйполе и Мирное. За текущие сутки враг нанес пять ракетных, пять авиационных ударов и произвел 23 обстрела военных и гражданских объектов из систем реактивной артиллерии.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не производил, а лишь производил обстрелы по всей линии столкновения. На Южнобужском направлении также наносил огневое поражение по нашим позициям и вел воздушную разведку БпЛА – совершил 48 вылетов.
«Подтверждены значительные потери противника на Слобожанском направлении, – говорит Александр Штупун, пресс-секретарь Генштаба ВС. – Так, 202-й и 204-й стрелковые полки 2-го армейского корпуса оккупационных войск, участвовавших в боевых действиях, спешно выведены временно оккупированную территорию Луганской области и подлежат расформированию. Остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва. Из-за большого количества раненых в Новоайдаре под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в том числе и детскую больницу».
Военно-политическое руководство российской федерации приняло решение пополнить резерв для войны в Украине за счет учреждений исполнения наказаний, государственных предприятий и учреждений, снятия ограничений на призыв для многодетных семей и принудительного создания региональных батальонов, сформированных по национальному признаку.
читайте также: Оккупанты выпустили по Кривому Рогу семь крылатых ракет: повреждены гидротехнические сооружения, в городе исчезла вода <К частной военной компании Вагнера из мест лишения свободы берут не только убийц, разбойников и грабителей, но и насильников и даже каннибала. Об этом сообщила в YouTube-канале глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.
«Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево, — добавляют в Генштабе ВСУ. В настоящее время для поддержки действий наземных группировок, военная авиация осуществила 18 ударов по местам скопления противника. Подтверждено поражение10 сосредоточение живой силы оккупантов, трех опорных пунктов и пяти позиций зенитных ракетных комплексов Подразделы противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили два БпЛА кафиров, а ракетчики и артиллеристы нанесли поражение по трем пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и боевой техники. зону поражения попали два состава боеприпасов, средства противовоздушной обороны и логистические узлы врага».
В Туркменском округе Ставропольского края вблизи села Кендже-Кулак упала гиперзвуковая ракета «Кинжал», которую оккупанты выпустили по Украине. Об этом пишет «Милитарный». Из-за взрыва ракеты пострадали пять гражданских и один пожарный. Они приехали посмотреть на место инцидента.