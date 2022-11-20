ВСУ отразили атаки около семи населенных пунктов и продолжают контрнаступление на линии Сватово-Кременная
Не исключена угроза проникновения диверсантов с территории РФ и Белоруссии.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < p>Событие:За минувшие сутки наши воины отразили атаки российских оккупантов около семи населенных пунктов Донбасса. Россия опрокидывает войска из Херсона на восток, мобилизованные бунтуют.
Детали и комментарии:Враг растягивает отведенные из Херсонской области силы и мобилизованные в Луганскую, восточную часть Запорожской, Донецкой области. Укрепление районов продолжается на юге Украины. Как отмечается в отчете Института изучения войны, россияне хотят укрепить. область у наземных коммуникаций, что актуально для использования после взрыва на Керченском мосту.
Военные аналитики The Wall Street Journal утверждают, что командующий оккупационными войсками генерал Сергей Суровикин «будет находиться под давлением, чтобы достичь результатов на Донбассе после сдачи Херсон для создания новых оборонных позиций на восточном берегу Днепра».
Украинские военные продолжают контрнаступление на линии Сватово-Кременная. Оккупанты не останавливают атак вокруг Бахмута, Авдеевки и к западу от Донецка. На Бахмутском направлении они понесут большие потери, констатируют эксперты Института изучения войны.
На Донбассе российские войска повлиять на ситуацию они уже не смогут, считает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
читайте также: Привлекают магов и гипнотизеров. Охрана готовится защищать Путина от переворота «Притормозить наше наступление на некоторое время – да, контратаковать – нет», – замечает он. – В настоящее время в области деоккупировано 12 населенных пунктов. ВСУ понемногу продвигаются».
Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские войска за прошедшие сутки пытались наступать на Белогоровку Луганской и Спорное, Яковлевку, Бахмутское, Бахмут, Опросное и Клищиевку Донецкой области. Однако наши защитники сломали планы рашистов и успешно отразили все атаки.
«В приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает свои подразделения. Не исключается, что враг совершит попытки вооруженных провокаций на государственной границе, а также попытки проникновения  ;диверсионно-разведывательных групп противника с территории Российской Федерации и республики Беларусь», – говорит представитель главного органа управления украинскими войсками Александр Штупун и добавляет, что российские подразделения, которые планируют перебросить с южного направления на Донбасс, в большинстве состоят из мобилизованных. Они очень возмущены перспективами реализации таких планов. В Луганской области российские оккупанты устанавливают дополнительные блокпосты для обнаружения и задержания дезертиров.