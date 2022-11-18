ВСУ отразили 9 вражеских атак в Луганской и Донецкой областях, — Генштаб
За последние сутки наши подразделения поразили 36 важных объектов российской армии.
Событие: Начались 268-е сутки российского широкомасштабного вторжения. Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям, продолжает оборудовать рубежи на левом берегу Днепра и ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генштаб в Faacebook. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Опросное, Первомайское, Водяное и Новомихайловка Донецкой области. На брифинге бригадный генерал Алексей Громов заявил, что сложнейшая ситуация сложилась на востоке Украины, где российские войска пытаются перейти административную границу Донецкой области. По его словам, только за последнюю неделю между украинскими и российскими войсками в Донецкой области произошло 500 боевых столкновений.
Враг не прекращает обстреливать позиции наших войск и населенные пункты, недалеко от линии столкновения. Российские захватчики нанесли 5 авиационных и 27 ракетных ударов, совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ракетных ударов пострадали объекты гражданской инфраструктуры в Одессе, Балаклее и Изюме. Харьковской области, Вольнянская — Запорожской области, Днепре и Никополе — на Днепропетровщине, в Очакове — Николаевской области.
По данным Генштаба, за минувшие сутки Силы обороны Украины сбили 4 крылатых ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 БпЛА «Шахед-136». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 22 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов боеприпасов и 4 других важных объекта оккупантов. В течение четырех суток, 14-17 ноября, ВСУ демилитаризовали 11 складов с боеприпасами и одну базу оккупантов, сообщает телеграмм-канал «Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами». По одному составу защитники Украины уничтожили под Луганском и в Старобешевском районе Донецкой области. Еще один враждебный объект был поражен в Джанкое в Крыму. В Запорожской области оккупанты потеряли склад в Васильевском, Бердянском и Мелитопольском районах, а также — возле Токмака. В Херсонской области были уничтожены сразу три состава в Каховском и Скадовском районах и один — под Херсоном.
читайте также: Парламент Чехии признал путинский режим террористическим
В связи со значительными потерями личного состава и недостаточным количеством медперсонала, на временно оккупированных территориях Луганской области приказом так называемого министерства здравоохранения работников медицинских учреждений региона обязали стать на военный учет для дальнейшего доукомплектования вакантных должностей.
В Белгородской области РФ начата активная вербовка работников промышленных предприятий в частную военную компанию «Вагнер». «Да, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе НДК сроком 30 дней с сохранением заработной платы. Собрание планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории от комбината. По завершению участникам будет предложено подписать контракт с частной военной компанией», — отмечает Генштаб.