ВСУ отразили 9 атак и поразили 5 командных пунктов врага, — Генштаб
Обнаружена и обезврежена российская ДРГ.
Событие: Начались 219-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Противник продолжает сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны по отдельным направлениям, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории нашего государства. От вражеских ударов пострадало около 50 населенных пунктов, в том числе Славянск, Краматорск, Бахмут, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Никополь, Вознесенск, Павловка, Высокополье и другие.
Враг продолжает наступать на Донбассе. За минувшие сутки наши военные отразили атаки противника в районах 9 населенных пунктов (Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное). Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение 6 опорных пунктов, 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса врага. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 7 БПЛА, в том числе 5 — иранского производства, вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25. Ракетные войска и артиллерия поразили 5 командных пунктов, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, зенитный ракетный комплекс и 8 других важных объектов противника.
Обстановка в южной операционной зоне остается сложной и динамичной. Наблюдаются попытки кафиров восстановить движение через Антоновский мост, подвозятся строительные материалы, скапливается дорожно-ремонтная техника, сообщает ОК «Юг» в Facebook. В районе Осокоровки обнаружена вражеская диверсионно-разведывательная группа до 6 человек. Под огневым поражением наших подразделений она отступила, понеся потери. Также действия наших подразделений были успешными в районе Давыдова Брода, где подавлен вражеский опорный пункт.
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На Волынском и Полесском направлениях — без существенных изменений. В то же время в Беларуси началась проверка средств радиотехнического обеспечения аэродромной сети, что косвенно может свидетельствовать о возможности использования белорусских аэродромов вооруженными силами РФ. По данным Генштаба, оккупационное руководство временно занятых территорий заставляет местных жителей получать гражданство России. В Мариуполе учителям угрожают увольнением в случае отказа обменивать украинский паспорт на российский. В Токаревке Херсонской области оккупанты предупредили, что в случае неполучения паспортов России до 1 октября, жители подлежат выселению и вывозу за пределы оккупированных территорий.