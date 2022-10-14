ВСУ отразили 9 атак и поразили 24 района сосредоточения врага, — Генштаб
Рашисты начали использовать Запорожскую АЭС как базу для личного состава.
< strong>Событие: Начались 234-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг не перестает обстреливать критическую инфраструктуру и гражданские объекты нашей страны. За минувшие сутки оккупанты нанесли 2 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали более 50 населённых пунктов.
Подразделения Сил обороны дают достойный отпор противнику. ВСУ отразили атаки российской армии вблизи 9 населенных пунктов — Терны, Опросное, Веселое, Невельское, Одрадовка, Иванград, Бахмут, Новая Каменка и Сухой пруд. Украинская авиация нанесла 25 ударов. Подтверждено поражение более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 9 БПЛА. Ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы.
читайте также: Еще минус 270 решителей за сутки. С начала войны в Украине погибло 63 оккупантов, — Генштаб ВСУ
По данным ОК «Юг», обстановка на южнобукском направлении сложная, но контролируемая. Враг время от времени использует диверсионно-разведывательные группы, чтобы разоблачить позиции ВСУ. Да, вчера ДРГ противника вышла на украинский наблюдательный пост, но в результате стрелкового боя враг понес потери и отошел. В Энергодаре 10-11 октября было отмечено увеличение личного состава российских оккупационных войск на территории атомной электростанции. По имеющейся информации, оккупанты используют ЗАЭС как базу для размещения личного состава в связи с тем, что объект не обстреливается. Противник усиливает и режимные меры. На блокпостах вокруг Мелитополя для проведения тщательных обысков вместе с обычными военнослужащими находятся представители фсб.
Для восполнения потерь в живой силе российское военное руководство не прекращает практику вербовки наемников, в том числе граждан других стран. Стало известно о прибытии 9 октября этого года на временно оккупированную территорию Крыма около 400 иностранцев. В дальнейшем их планируют привлечь к боевым действиям на территории Украины. В Приморско-Ахтарске Краснодарского края приостановлена отправка отмобилизованных в учебные центры вооруженных сил Российской Федерации до 1 ноября. Эти учреждения оказались не готовы к размещению, подготовке и всестороннему обеспечению большого количества личного состава.