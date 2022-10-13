ВСУ отразили 5 вражеских атак, «приземлили» 5 ударных вертолетов и 19 дронов-камикадзе
В армии РФ фиксируются многочисленные факты дезертирства и невыполнение боевых приказов.
Фото из сообщения Генштаба в Facebook A A+ A++ < /i>
Событие: Начались 232-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва контрнаступления Сил обороны, пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщает Генштаб в Facebook. Детали и комментарии: Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование позиций и рубежей обороны по отдельным направлениям, ведет воздушную разведку. Оккупанты нанесли 3 ракетных и 21 авиационный удар, совершили 104 обстрела из реактивных систем залпового огня. От ударов противника пострадали более 40 населённых пунктов.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 5 вражеских атак в районах Бахмутского, Озаряновки, Иванграда, Бахмута и Марьинки. На отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, подразделения России начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий. Основной причиной является крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и неисполнение боевых приказов. . Противник пытается удержать занятые рубежи. За прошедшие сутки враг силами до взвода проводил штурмовые действия в направлении Костромки и Сухого Ставка. Но понеся потери, отступил.
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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Подтверждено поражение более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 зенитных ракетных комплексов противника. Ракетные войска и артиллерия поразили 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 4 боеприпаса. В зону огневого поражения также попали позиции вражеской артиллерии, РЭБ и другие военные цели. В частности, в районе города Токмак Запорожской области наши подразделения уничтожили три зенитных ракетных комплекса С-300 противника вместе с личным составом. Раненые оккупанты перевезены в местную больницу. В районе Токаревки Херсонской области в результате точечного огневого поражения потери противника составили до 150 человек убитыми. Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило в Facebook, что за сутки зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией уничтожено 5 ударных вертолетов Ка-52, 17 дронов-камикадзе «Shahed-136» и два «Zala Ланцет».