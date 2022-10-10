ВСУ отразили 4 атаки и поразили 20 районов сосредоточения врага, — Генштаб
На южном направлении противник минует местность и подтягивает резервы.
Фото из сообщения Генштаба в Facebook A A+ A++
Событие: < /strong>Начались 229-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, продолжает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг обстреливает критическую инфраструктуру Украины и жилые кварталы. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Запорожье, Славянск, Новобахмутовка, Северск, Белогоровка, Никополь и другие.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах 4 населенных пунктов — Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское. Чтобы остановить продвижение ВСУ, враг взорвал железнодорожный и автомобильный мостовые переходы возле Сватового.
Обстановка в операционной зоне южных регионов существенных изменений не претерпела: она стабильно сложна, но контролируется, сообщает ОК «Юг» в Facebook. ВСУ продолжают активные действия, противник пытается удержать занятые рубежи. Чтобы предотвратить продвижение наших войск, враг минует местность и подтягивает резервы. Силами к мотострелковому взводу агрессор пытался атаковать наши подразделения по направлению Безводного на Давидов Брид. Понес существенные потери и ретировался на исходные позиции. В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии враг продолжает воздушную разведку беспилотными шпионами.
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За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили самолет врага Су-25, 3 БпЛА и 3 управляемых авиационных ракет Х-59. На южном направлении российская армия потеряла 44 военнослужащих, 2 реактивные системы залпового огня «Град», 4 танка, 10 единиц бронетехники, 4 миномета 120 калибра. Повреждены 2 танка, 2 бронемашины, самоходная гаубица «Мста-С».
В 127 стрелковом полку так называемого 1 армейского корпуса РФ, который был сформирован на скорую руку, сложилась критическая ситуация. Полк был сразу переброшен на первую линию боевого столкновения в Херсонской и Николаевской областях. «Родственники мобилизованных военнослужащих подготовили обращение в правоохранительные органы российской федерации о значительных потерях и бездействии военного командования. В подразделениях зафиксированы длительные перебои с водой и продовольствием. Военнослужащие в лучшем случае экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным говорится в сообщении Генштаба.