ВСУ отразили 14 атак врага в Харьковской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях
Наши защитники ударили по штабу рашистов, уничтожено около 50 военных.
Событие: Начались 256-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Враг пытается удержать временно захваченные территории, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает генштаб в Facebook. 19 авиационных ударов совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали более 35 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта — до 80 атак ежедневно. Так, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зибино Харьковской области, Белогоровка на Луганщине, Андреевка, Бахмутское, Берестовое, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опросное, Павловка, Яковлевка и Ямчино Щербаки Запорожской области.
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Наша авиация нанесла по врагу 7 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Подразделения украинского ПВО сбили 4 БпЛА. Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 3 других важных военных объекта кафиров. По уточненной информации, в населенном пункте Басань Запорожской области поражен штаб одного из подразделений вооруженных сил России, уничтожено до 10 единиц военной техники и около полусотни военнослужащих. В Пологах и Марфопеле ранены до 80 военнослужащих российских оккупационных войск и уничтожены 20 единиц военной техники.
По данным Генштаба, захватчики продолжают насильственную эвакуацию населения с временно занятых территорий Херсонской области. Так называемой «эвакуации» подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровая зона левобережья. По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка местных жителей вывозят на временно оккупированную территорию Крыма с последующим переселением на территорию России. 5 ноября абонентам российских мобильных операторов в Херсоне оккупанты разослали сообщение с предупреждением о якобы подготовке ВСУ к массированному обстрелу и с призывом как можно быстрее покинуть правобережную часть города. В то же время в некоторых населенных пунктах оккупанты уничтожают башни украинских мобильных операторов.