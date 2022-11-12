ВСУ отразили 14 атак врага в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, — Генштаб
В освобожденных населенных пунктах Херсонщины наши военные проводят стабилизационные мероприятия.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 262-е сутки противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. В уволенных населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии:Противник усовершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Масютовка и Орлянка Харьковской области; Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка на Луганщине и Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьинка и Павловка Донецкой области.
Враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали более 25 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Украинская авиация нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение оказались 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника. Наши воины сбили минимум один вражеский БПЛА «Орлан». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 других важных военных объекта оккупантов. Подтверждено поражение силами обороны района сосредоточение оккупантов в Запорожской области 10 ноября текущего года. Враг потерял ранеными более 100 человек. Информация о погибших уточняется.
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По данным ОК «Юг», ракетными и артиллерийскими подразделениями выполнено 34 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и техники врага на южном направлении. Российская армия потеряла 25 военных, 3 самоходные крупнокалиберные гаубицы «Мста-С», 6 единиц автотехники. Уничтожен склад вражеских боеприпасов в Каховском районе. «В результате точных ударов Сил обороны по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли, уничтожены 2 танка и 4 грузовика», — говорится в сообщении ОК «Юг» в Facebook. Вероятно, враг настроен продолжать практику ракетных и дроновых ударов, в том числе и по объектам критической, энергетической инфраструктуры. В корабельной группировке РФ в Черном море, состоящем из 21 корабля, на боевом дежурстве находятся 2 надводных ракетоносителя с 16 ракетами «Калибр», предупреждает оперативное командование.
На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей враг продолжает использовать здания и территорию религиозных организаций, учебных заведений и здравоохранения для размещения военнослужащих, техники и оборудования огневых позиций минометов и артиллерии. Остаются напряженными отношения между мобилизованными военнослужащими России и оккупантами с территории чеченской республики. Так, очередная стычка в городе Макеевка Донецкой области привела к ранению 3 человек.