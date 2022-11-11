ВСУ отразили 14 атак на Донбассе и подтвердили увольнение 12 населенных пунктов в Херсонской области
На юге оккупанты уничтожают инфраструктуру, минуют дороги и переселяют людей.
Событие : За прошедшие сутки враг пытался вести наступление на 14 населенных пунктов Донбасса. Наши защитники успешно отразили все атаки. В то же время Генштаб ВСУ подтвердил деоккупацию ряда сел и поселков на юге Украины.
Детали и комментарии:«В ходе успешных наступательных действий наших войск на Херсонском направлении 9 ноября было освобождено 12 населенных пунктов: Дудчаны, Пятихатки, Борозенское, Садок, Безводное, Ищенко, Костромка, Краснолюбецк, Калиновское, Бобровый Угол, Безымянное и Благодатное. направлении продолжаются. Поэтому из соображений безопасности операции официальное обнародование результатов будет впоследствии», — сказал он. говорит спикер главного органа управления войсками Александр Штупун.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки оккупантов на Новоселовское, Мясожаровку, Макеевку и Белогоровку Луганской и Веселое, Соледарь, Бахмут, Андреевку, Красногоровку, Опросное, Первомайское, Невельское, Марьинку и Павловку Донецкой области.
В операционной зоне Восточной группировки войск произошло 101 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный и 14 авиационных ударов, 390 раз обстрелял позиции наших военных. Об этом сообщает группировка Объединенных сил. Военные отмечают, что эпицентр активных боевых действий остается на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Несмотря на значительные потери в личном составе и технике, войска российского агрессора не оставляют напрасных надежд выйти на административные границы Донецкой области. В зоне ведения боевых действий Восточной группировки войск с начала суток оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов и повредили девять объектов гражданской и критической инфраструктуры. Погиб один гражданский человек и еще пять получили ранения.
Российские захватчики продолжают грабить населённые пункты, из которых отступают. Враг также пытается максимально повредить линии электропередач, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области, отмечают в Генштабе ВСУ.
Россияне перед отступлением в Херсоне взорвали котельные, объект облэнерго и телецентр, находящийся возле телебашни. Сама телебашня уцелела. Об этом сообщили местные жители. Также в областном центре продолжаются проблемы со связью. Он только возле Антоновского моста.
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Как сообщают украинские военные, продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно оккупированных противником территориях Херсона. В поселке Зеленовка рашисты запретили жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляют дооборудование системы оборонных рубежей. В Тягинце и Казацком – заменяли дороги и элементы инфраструктуры, есть факты, когда на минах подрывается гражданское население.
Враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли один ракетный и 17 авиационных ударов, совершили почти 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали районы около 20 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей.
На территории Беларуси продолжается формирование российско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БпЛА. «Калибрамы». Некоторым образом враг намекает, что готов отомстить за «неудобные сложные решения» по Херсонщине, до которых он был доведен», – отмечают в оперативном командовании «Юг».