ВСУ отразили 13 атак врага на Донбассе, — Генштаб
Наша авиация и артиллерия поразили 25 районов сосредоточения живой силы и техники противника.
Событие: Начались 247-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории и не прекращает ведение наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщает Генштаб в Facebook.
Подробности и комментарии: Враг обстреливает наши войска вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности, на левом берегу Днепра, активно ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. В течение суток противник нанес 15 авиационных и один ракетный удар, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали десятки населённых пунктов в Украине.
Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая. За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах 13 населенных пунктов — Андреевка, Белогоровка Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Времовка, Зеленополье, Соледар, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области. Наша авиация нанесла 29 ударов по врагу. Подтверждено поражение 21 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пункта и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 вражеских вертолета Ка-52 и штурмовик Су-25. Украинские ракетные войска и артиллерия поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 1 состав с боеприпасами противника.
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По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Запорожской области уничтожены 8 единиц вооружения и военной техники разного типа, ранены до 120 военнослужащих. На временно занятой территории Херсонской области отмечена доставка в лечебные учреждения около 100 раненых оккупантов. «Командование оккупационных войск всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих во избежание панических настроений среди личного состава», — говорится в сообщении Генштаба.
Продолжается так называемая «эвакуация» с временно занятой территории Херсонской области. Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, «национализированных» предприятий. Из населенного пункта Белозерка оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ. В то же время наблюдается усиление группировки врага на правобережной части Херсона мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в жилищах местных жителей, покинувших эти территории.