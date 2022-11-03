ВСУ отразили 12 атак врага на Донбассе, — Генштаб
На Луганщине оккупанты используют гражданское население как «живой щит».
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Событие: Начались 253-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории и ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От вражеских атак пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Купянск, Кременчуг, Угледар, Смела и другие.
Ситуация на фронте сложная, но контролируемая. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка — в Донецкой области. Наша авиация нанесла по врагу 21 удар. Под поражение оказались районы сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника. Силы ПВО сбили 10 ударных дронов Shahed-136 и БПЛА Орлан. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника. По уточненной информации, подтверждено поражение противника за предыдущие дни. Так, в населенном пункте Первомайское, что на Николаевщине, уничтожено до 60 военнослужащих России, в Васильевке Запорожской области ранено до 50 российских захватчиков.
читайте также: Российские оккупанты обстреляли Харьков и область: погибла пожилая женщина угонять и вывозить автомобили скорой помощи и оборудования из больниц Голой Пристани в Скадовск. «На временно занятой территории Луганской области подразделения российских войск используют гражданское население в качестве «живого щита». Так, по имеющейся информации, в городе Сватово оккупанты размещают свои подразделения в школах и на предприятиях, а местное население заставляют продолжать работать и приводить детей на занятия , несмотря на обстрелы», — отмечает Генштаб.