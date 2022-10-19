ВСУ отразили 11 вражеских атак в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Поражен 21 район сосредоточения вооружения и военной техники противника.
Событие: Начались 238-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории и не оставляет попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг продолжает обстреливать критическую инфраструктуру и жилье гражданского населения. За сутки он нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали более 10 населённых пунктов — Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово, Николаев и другие. Для атаки на украинские города и села противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также — 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства «Shahed-136», 10 из которых «приземлили» подразделения Сил обороны. Во время брифинга представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям полковник службы гражданской защиты Александр Хорунжий заявил, что с 7 по 18 октября россия нанесла около 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям Украины. «Удары были в основном нанесены по объектам критической инфраструктуры, в частности по объектам энергетики и по гражданским объектам — это как частные жилые дома, так и многоэтажные жилые дома», — заметил он.
За сутки ВСУ отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Огирево и Двухлетняя Харьковской области; Белогоровка в Луганской области; Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка Донецкой области. Наша авиация нанесла 24 удара. Подтверждено поражение 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25. Воины ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 объекта ПВО и 1 — артиллерии, 2 склада боеприпасов, станцию РЭБ, а также другие военные цели противника.
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В американском Институте изучения войны (ISW) отмечают, что у России все еще есть территориальные претензии на Харьковщину, несмотря на значительные потери во время недавних украинских контрнаступлений. Об этом свидетельствует ограниченная наземная атака на севере области, которую совершили оккупанты, чтобы вернуть утраченные позиции. «Учитывая постоянно ухудшающееся текущее состояние российских наступательных возможностей в Украине, российские войска вряд ли достигнут каких-либо успехов на этом направлении», — отмечается в отчете ISW.
По данным Генштаба, оккупанты принимают меры для скрытого перемещения военной техники и личного состава. С этой целью в населенных пунктах Таврийск и Новая Каховка Херсонской области противник блокирует работу операторов мобильной связи и Интернета. Захватчики продолжают уничтожать украинское культурное наследие на временно оккупированных территориях, грабят музеи, сжигают украинскую литературу и учебники. «По имеющейся информации, в российской федерации существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины. Указанной категории задерживают выплаты денежных надбавок за участие в боевых действиях. Родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию», — говорится в сообщении Генштаба.