ВСУ отразили 11 вражеских атак и уничтожили командный пункт российской армии
Генштаб рассказал о ситуации на фронте.
Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие:Идут 217-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник продолжает выполнять задачи по полной оккупации Донецкой области и содержания временно захваченных территорий, ведет оборонительные действия на занятых рубежах, а также пытается не допускать активных действий Сил обороны по отдельным направлениям, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Сегодня от вражеских ударов ракетами, авиацией и РСЗО пострадало около 100 украинских сел и городов. В частности, на Запорожском направлении обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов, на Южнобужском — больше 25.
За текущие сутки ВСУ отразили 11 атак противника на Донбассе в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Одрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное. Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны поразила два опорных пункта противника. А ракетные войска и артиллерия — командный пункт, 4 района сосредоточения живой силы и техники противника и одну станцию-ретранслятор.
читайте также: СБУ задержала российских агентов, которые передавали врагу информацию о перемещении ВСУПо данным ОК «Юг», оперативная обстановка на Южнобужском направлении сложная и напряженная, но контролируется силами обороны. Российская диверсионно-разведывательная группа штурмовала позиции наших войск вблизи Архангельского в Бериславском районе Херсонской области. ВСУ отразили атаку. ДРГ понесла потери и отступила. Ракетно-артиллерийскими подразделениями украинской армии выполнено 144 огневых задач, в том числе поражение районов сосредоточения вооружения и техники в Херсоне, уничтожение вражеского состава боеприпасов в Новоалександровской общине Херсонщины.
В российской федерации и во временно оккупированных регионах Украины продолжаются мероприятия так называемой «долевой» мобилизации. По данным Генштаба, в отдаленных населенных пунктах России мобилизации подлежит все мужское население определенной возрастной категории, несмотря на отсутствие опыта прохождения военной службы. «Нередкие случаи мобилизации лиц с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и лиц старше шестидесяти лет. В отдельных регионах население пытается сопротивляться такой принудительной мобилизации. Неготовность реализации мер мобилизации отмечена на сборных пунктах Белгородской и Ростовской областей. Так, новоприбывший собственные средства приобрести зимнюю форму и средства защиты», — отмечает Генштаб. По его словам, сохраняется тенденция поиска лицами призывного возраста способов уклонения от мобилизации. На временно оккупированной территории Крыма мужчины пытаются откупиться от мобилизации взяткой, уехать за границу, трудоустроиться на предприятия критической инфраструктуры или совершить мелкое преступление.