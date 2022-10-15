ВСУ отразили 11 атак врага в трех направлениях и поразили почти 30 районов скопления оккупантов
Американский генерал считает, что для российских захватчиков условия зимой будут сложными.
Событие: Наши воины отразили 11 вражеских атак и поразили почти три десятка районов скопления вооружения и военной техники противника Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии:«Подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово на Краматорском, Яковлевка, Берестово, Бахмут, Бахмутское и Опросное на Бахмутском и Красногоровке, Невельском, Первомайском, Марьинке и Победе на Авдеевском направлении, войсками Наша авиация в течение суток нанесла 30 ударов, подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также семь позиций зенитных ракетных комплексов противника, кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили шесть БПЛА и один вертолет врага. артиллерия за минувшие сутки поразили пять пунктов управления, семь районов скопления живой силы, вооружения и военной техники, три состава боеприпасов. Также в зону огневого поражения попали позиции вражеской артиллерии и другие важные военные цели».В вооруженных силах РФ продолжается работа по поиску возможных вариантов пополнения подразделений, понесших потери в боях на территории Украины. По имеющейся информации, командиры всех уровней военно-морского флота российской федерации приступили к агитационной работе с личным составом срочной службы по перспективам перехода на контракт. Военнослужащим предлагаются высокие выплаты, улучшенный социальный пакет и гарантируют службу вне столкновения.
«Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных за мобилизацией. В частности, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения российской федерации, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду.
О том, что мобилизованным россиянам критически не хватает одежды и обмундирования, свидетельствуют многочисленные видео, которые они снимают после попадания в воинские части. В частности, в одном из роликов мобилизованные жалуются на то, что воевать им придется «в одних трусах», ведь армия России обеспечила их лишь формой, которую перед отправкой на фронт придется вернуть. и 17 авиационных ударов, совершили до 10 обстрелов с РСЗО. В зону поражения попали инфраструктурные объекты на территории Запорожской, Киевской и других областей. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства «Shahed-136».
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Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Годжес считает, что зимой украинская армия продолжит контрнаступление и будет давить на российских преступников, но темп замедлится. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Эспрессо».
Генерал уверен, что для российских кафиров условия зимой будут сложнее, чем для украинских сил. Поскольку российские военные, по его мнению, недостаточно оснащены, не готовы и необучены.
«Я уверен, что украинский Генштаб продолжит давить на российские войска и не даст им возможности подняться на ноги, перегруппироваться или чему-то научиться. Это очень важно. Зимой на поле боя будет сложнее. Украинские войска имеют свой народ за плечами, а россияне недостаточно оснащены, не готовы и необучены, будут вынуждены противостоять сильным атакам украинского войска», — сказал он. отметил Годжес.
Он подчеркнул, что украинская армия более подготовлена, поэтому она однозначно будет иметь успехи зимой.