ВСУ отразили 11 атак врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях
Наша авиация нанесла 21 удар по позициям захватчиков.
Фотография Генштаба в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 250-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории и не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии:Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали десятки украинских городов и сел, в частности Купянск, Северск, Новая Каменка, Березнеговатое, Очаков и другие.
ВСУ отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Зеленое Харьковской области; Белогоровка, Николаевка и Новоселовское в Луганской области; Авдеевка, Бахмутское, Веселое, Водяное, Майорск, Марьинка и Новобахмутовка Донецкой области. Авиация Сил обороны нанесла по врагу 21 удар, из них: 15 — по районам сосредоточения вооружения и военной техники; 2 — по взводным опорным пунктам, а также 4 — по позициям комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет и штурмовик Су-25 противника. Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления и зенитную ракетную установку. По уточненной информации, подтверждено поражение живой силы и техники противника за предыдущие дни. Так, в Херсонской области уничтожена колонна военной техники противника, в Запорожской — состав боеприпасов, 5 единиц вооружения и военной техники разного типа, ранены до 120 военнослужащих.
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По данным ОК «Юг», на временно захваченных территориях Херсонской области создаются непригодные условия для проживания гражданского населения. Оккупационные власти отключают электричество и воду, интернет, пугают людей нанесением ракетных ударов со стороны ВСУ, агитируют за срочную эвакуацию. Сами же захватчики в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. «От местных предпринимателей требуют срочно реализовать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.
В то же время подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения с правобережной части Херсонской области с последующей возможной опрокидыванием на другие направления», — говорится в сообщении оперативного командования. Также известно, что на временно занятой территории Херсонщины; оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для отладки и расширения покрытия так называемых национальных операторов связи.