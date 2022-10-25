ВСУ отразили 10 атак врага на Донбассе и уничтожили базу «кадыровцев» в Херсонской области
В Генштабе рассказали о ситуации на фронте.
Фото из сообщения Генштаба в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 244-е сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. Противник пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Ситуация на фронте тяжелая, но контролируемая. Агрессор обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку. За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клещиевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области. Напомним, на днях наши войска вытеснили врага из Кармазиновки, Мясожаровки и Невского в Луганской области и Новосадового — на Донбассе.
За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по инфраструктуре и жилищам гражданского населения. Пострадали объекты гражданской инфраструктуры в Угледаре, Нескучном, Новой Каменке, Николаеве и других населенных пунктах.
Авиация Сил обороны нанесла более 30 ударов. Подтверждено поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага, 5 складов боеприпасов и 9 зенитных ракетных комплексов противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 3 российских вертолета Ка-52 «Аллигатор», бомбардировщик Су-24М, 2 БпЛА «Орлан-10» и БпЛА «Shahed-131″. Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию »Зоопарк» и 2 других важных объекта противника. По уточненной информации, за последние дни подтверждено уничтожение 5 единиц вооружения и военной техники и до 110 военнослужащих оккупационных войск в Запорожской и Херсонской областях.
читайте также: Оккупанты снова атаковали Украину ракетами и дронами. Какие города пострадали?В понедельник вечером, 24 октября, ВСУ нанесли удар по базе «кадыровцев» в Херсонской области, сообщил в Telegram военный журналист и блогер Анатолий Штефан. По предварительным данным, около 40 кафиров было ликвидировано, еще более 60 получили ранения. Известно, что «тиктокеры» обустроили свою базу в одной из школ, туда и прилетел «сюрприз» от наших военных.
По данным Генштаба, враг строит оборонительные позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Так, в районе населённого пункта Горностаевка инженерно-саперные подразделения русских оккупационных войск проводят минирование береговой линии, оставляя небольшие проходы для потенциального отступления своих войск с правого берега. «Продолжаются меры эвакуации местных жителей из временно занятого Херсона. С правобережной части города вывезено оборудование и персонал всех банков и оккупационной администрации в Геническ и Скадовск. Угнано оборудование интернет-провайдеров. Эвакуации подлежат представители оперативных служб и медицинский персонал. Прекращено финансирование школ и обеспечение финансирования школ и персонал. детей в школах. Возросло количество грабежей местных жителей и случаев мародерства», — говорится в сообщении Генштаба. В населенный пункт Львова взамен эвакуированным коллаборантам перебрасывают военнослужащих из числа мобилизованных лиц.