ВСУ отбили три атаки кафиров, уничтожили шесть дронов-камикадзе и вражеский штурмовик
В Лимане российские войска находятся практически в окружении, на юге продолжаются ожесточенные бои.
Событие :За текущие сутки наши войска отразили три вражеских атаки на востоке Украины. На юге идут ожесточенные бои, но противник уступает. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии: «В течение дня ВСУ отразили вражеские атаки в районах Купянска, Зайцево и Новомихайловки. Наша авиация нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и военной техники противника и двум позициям зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили два Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение, в частности, по четырем пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, одной позиции артиллерии, а также трем складам боеприпасов», – сообщили в главном органе управления войсками.
Воздушные силы отчитались об уничтожении во второй половине дня на восточном и южном направлениях шести дронов-камикадзе «Shahed-136» иранского производства. Кроме того, зенитчики уничтожили вражеский штурмовик Су-25.
В настоящее время российские войска в Лимане находятся практически в окружении, и ситуация для них ухудшается. Об этом военный эксперт Михаил Самусь рассказал в эфире Апостроф TV. По его словам, украинская армия готовится к увольнению Луганской области. На Бахмутском направлении продолжается «большое сражение за Донбасс». После разгрома под Изюмом наступление на Бахмут потеряло для противника всякий смысл.
«Сейчас они дерутся головой об украинскую оборону без какой-либо видимой перспективы», – отметил Михаил Самусь и добавил, что сейчас стратегическая инициатива находится в руках ВСУ. Пока глава кремля не бросил на фронт новое «пушечное мясо», наши бойцы имеют возможность реализовать освобождение оккупированных территорий.
Активные боевые действия продолжаются и на юге.
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«Бои идут ожесточенные. На юге довольно жарко. Огонь идет с одной стороны и с другой. Но враг все же уступает. Постепенно местности мы закрепляем за собой. Это его напрягает. Обстрелов становится меньше, тем более – в зависимости от того, какую количество боеприпасов мы поразили за ночь», – рассказала руководитель объединенного прессцентра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
Враг пытается удержать ситуацию на временно оккупированных территориях под своим контролем. В Херсоне усиливается административно-полицейский режим, осуществляется проверка жилья и психологическое давление на местных жителей.
«Активизировалась работа по подготовке и проведению так называемого «референдума» на временно захваченных территориях Украины. В частности, в населенных пунктах Херсонской области представители российской оккупационной власти под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи пытаются получить от местных жителей их личные данные. Продолжается формирование так называемых «избирательных» комиссий», – отмечают в Генштабе ВСУ.
В Старобельске Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать город в период с 23 по 27 сентября. По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом «референдуме».Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о «активном участии местных жителей в голосовании».
На временно захваченной территории Запорожской области местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства российской федерации обещают денежное вознаграждение и побуждение ные приборы.