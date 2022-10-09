ВСУ отбили семь атак, сбили истребитель и нанесли врагу значительные потери в живой силе
В России исчерпываются ресурсы, оккупанты ведут переговоры по закупкам артснарядов, мин и комплектующих к РСЗО.
Событие: В течение дня наши войска успешно отразили семь атак врага. Кремлевское руководство ищет дополнительные ресурсы для ведения войны и ведет переговоры с третьими странами. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии:«Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны на отдельных направлениях». и ведет воздушную разведку», – отметил спикер главного органа управления войсками Александр Штупун.
В то же время оккупанты обстреливают критическую инфраструктуру и жилые кварталы населенных пунктов. В течение суток нанесли пять ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От ударов противника пострадало население и гражданские и инфраструктурные объекты более 90 населенных пунктов. В частности, в Николаевской области под удары попали 38 объектов, из них – ни одного военного. Это, в частности, 24 жилых дома, семь промышленных и три объекта критической инфраструктуры и жизнеобеспечения.
«За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа, сообщают в Генштабе ВСУ. Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла девять   Удары подтверждены поражение семи мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БПЛА, один самолет врага и одну управляемую авиационную ракету Х-59. пункты управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. В зону огневого поражения также попали комплексы радиоэлектронной борьбы и позиции самоходной артиллерии».
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Руководство российской федерации ищет дополнительные ресурсы для ведения войны. В частности, ведутся переговоры с третьими странами по закупкам артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня. Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы республики Беларусь. В ближайшее время спланировано перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.
В то же время остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. В Черном море корабельная группировка врага состоит из 14 единиц, которые продолжают маневры вдоль юго-западного побережья Крыма. Среди них четыре носителя крылатых ракет, в том числе два подводных с суммарным залпом 24 «Калибры».