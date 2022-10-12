ВСУ отбили семь атак и уволили пять населенных пунктов в Херсонской области
Беларусь приняла на ремонт первую партию российских танков. Минобороны РФ агитирует на войну узников.
Событие:< /strong>Украинские войска успешно отразили атаки около семи населенных пунктов поразили 12 пунктов управления и 30 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники российских захватчиков. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии: «Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках остановить контрнаступление Сил обороны на отдельных участках и пытается наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях», – сообщает спикер главного органа управления войсками Александр Штупун.
Российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения, наносят удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирного населения. В частности, за прошедшие сутки осуществили пуски одной баллистической и 28 крылатых ракет, 20 из которых были сбиты украинскими подразделениями противовоздушной обороны.
«Противник нанес 13 авиационных ударов и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этих преступных действий пострадали объекты и гражданское население более 40 населенных пунктов. Среди них Львов, Поповка, Чугуновка, Ладыжин, Кривой Рог, Запорожье, Павлоград и Никополь. Также враг применил 14 иранских дронов-камикадзе для ударов по критической инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях, 12 из которых были уничтожены», – сообщили в пресс-службе. уточняют в Генштабе ВСУ.
Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. В Черном море у побережья Крыма маневрируют 12 вражеских. кораблей, из них два надводных носителя «Калибров», а это 16 ракет. Лукашенко заявляет о готовности республики Беларусь оказать помощь российской федерации в войне против Украины. техники, поврежденной в ходе боевых действий. Кроме того, снята с хранения и отправлена в белгородскую область первая партия из 20 танков Т-72″, – информируют в Генштабе ВСУ.
Противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах 59 населенных пунктов. В Херсонской области оккупанты продолжают рейдерский захват сельскохозяйственных предприятий, проводят там инвентаризацию активов и перерегистрируют их на себя по российскому законодательству. отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Николаевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Майорск, Первомайское и Красногоровка.
«Подразделения оккупационных войск сосредотачивают основные усилия на содержании захваченных территорий и сдержании наших наступательных действий. Несмотря на это, нашими подразделениями закреплен успех по освобождению Нововасиловки, Новогригоровки, Новой Камешки, Трифоновки и Красного в Бериславском районе Херсон. реанимации социальной и критической инфраструктур», – сообщает оперативное командование «Юг».
По информации Генштаба ВСУ, на временно оккупированных территориях Луганской области наблюдается дефицит медицинских работников. Чтобы пополнить штаты больниц, самопровозглашенное руководство региона направило ходатайство с просьбой о командировке медперсонала из центральных и восточных областей России. войну с Украиной. Из их числа создают спецотряд «Шторм» на базе южного военного округа, в который войдут осужденные сотрудники силовых ведомств.
«Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов. двух систем противовоздушной обороны противника.Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 12 пунктов управления, 17 районов скопления живой силы, вооружения и военной техники, четыре состава боеприпасов, а также более 20 других важных объектов врага», – отметил спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.