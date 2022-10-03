ВСУ отбили 5 атак, сбили штурмовик и вертолет противника и уволили еще одну деревню на Херсонщине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о намерении отпустить на фронт троих своих несовершеннолетних сыновей.
Фото: Генштаб ВСУ A A+ A++ < Сегодня наши войска отразили пять вражеских атак, поразили шесть опорных пунктов и 31 район скопления живой силы и вооружения противника и освободили еще один населенный пункт на Херсонском направлении. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
Детали и комментарии:«Украинские защитники успешно отбили атаки российских оккупантов вблизи Майорска, Нью-Йорка, Зайцева, Невельского и Победы. Наша авиация нанесла 19 ударов. Подтверждено поражение двух опорных пунктов, 14 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также трех зенитных ракетных комплексов противника». того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили вертолет Ка-52 и штурмовик Су-25 противника, – рассказывает спикер Генштаба Александр Штупун – Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили четыре пункта управления, 17 районов скопления врага, два состава боеприпасов. -техническими средствами, два объекта противовоздушной обороны, а также 10 других важных объектов противника».
Гвардейцы в составе Сил обороны продолжают освобождать украинские села от российских оккупантов. Сегодня украинские военные взяли под контроль еще одну деревню – Золотая Балка Херсонской области. Об этом сообщает Нацгвардия.
В то же время оккупанты нанесли два ракетных и семь авиационных ударов, совершили более 35 обстрелов с РСЗО. От вражеских ударов пострадало более 20 населенных пунктов. Среди них – ndash; Днепр, Запорожье, Бахмут, Спорное, Марьинка, Соледар, Белогоровка, Благодатка и Железнодорожное. На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
«По уточненной информации, подтверждено огневое поражение противника за предыдущие дни. Так, в районе населенного пункта Кирилловка Донецкой области, уничтожены до 20 единиц военной техники, значительные повреждения получили до 8 боевых вертолетов врага», — сказал он. отмечают в Генштабе ВСУ.
Успехи ВСУ в Херсонской области признали и в минобороны РФ. На последнем брифинге российские оккупанты заявили, что украинским военным удалось прорваться «в глубину обороны».
читайте также: В Донецкой области погиб 27-летний Ярослав Матвеев. «Славко верил в нашу победу, говорил, что эта русская скоро сдохнет», — вспоминает подруга.»Переходными танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», – сообщили в минобороны РФ.
По имеющейся информации, российское военно-политическое руководство с целью выигрыша времени на подготовку и проведение боевого согласования мобилизованного личного состава приняло интересное решение. Потери подразделений, которые находятся непосредственно на линии столкновения, восполняют за счет представителей так называемых силовых структур, действующих на временно оккупированной территории Донецкой области. Обеспечение административно-полицейского режима на временно оккупированной территории будет полагаться на подразделения федеральной службы безопасности российской федерации.
Глава Чечни Рамзан Кадыров, вместе со своими бойцами прославившийся любовью к постановочным видео о войне в Украине, заявил о намерение отпустить на фронт троих своих несовершеннолетних сыновей. Об этом он написал в своем Телеграмм-канале.
«Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Но их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет, – отметил Кадыров, — Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. Вскоре они отправятся на передовую и будут на самых сложных участках линии столкновения».
Такие заявления могут свидетельствовать о том, что в России готовится прецедент отправки на войну несовершеннолетних.