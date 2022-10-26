ВСУ отбили 11 атак кафиров на Донбассе и уничтожили очередной вражеский вертолет на Херсонщине
Россия вербует на войну в Украину зэков из Брянска и Брянской области.
Событие : В течение текущих суток россияне пытались наступать на Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевку, Соледарь, Курдюмовку, Красногоровку, Новомихайловку, Невельское, Марьинку и Каменку Донецкой области. Наши воины успешно отразили все атаки врага. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.
Детали и комментарии: В главном органе управления украинскими войсками отмечают, что в течение суток враг нанес ракетный удар и совершил 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а также обстрелял с использованием минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии почти полсотни населенных пунктов по всей линии фронта.
«По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения противника в течение последних дней. Так, в районах населенных пунктов Коржево и Николаевка Луганской области потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них – офицеры, – сообщили в Генштабе ВСУ. Авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. военных объектов врага».
Около 17 часов в Бериславском районе Херсонской области подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбил российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».
В то же время противник продолжает оборудование оборонительных рубежей на левом берегу реки Днепр.
Оккупанты вывезли из Херсона не только памятник князю Потемкину, но и его останки. Об этом заявил так называемый «глава» оккупационной «администрации» города Владимир Сальдо, сообщает пропагандистское РИА Новости.
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Из временно оккупированного Херсона также были вывезены памятники полководцу Александру Суворову, флотоводцу Федору Ушакову и бывшему командующему НДС Вячеславу Маргелову.
«В Российской Федерации продолжается работа по пополнению боевых потерь. Отмечена вербовка представителями частных военных кампаний заключенных в заведениях отбывания наказания города Брянск и Брянской области», — сказал он. отметили в Генштабе ВСУ.
В настоящее время Вооруженные силы Украины осуществляют позиционную оборону с отдельными наступательными действиями. Об этом 26 октября в эфире телемарафона, транслируемого телеканалом «Рада», сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
«Там [на херсонском направлении] идут бои, сам Генштаб [ВСУ] это позиционирует как оборонные действия, но вы сами по новостям видите, что в последнюю неделю несколько интенсивность событий снижается на фронте и мы фактически находимся в этой активной обороне. подчеркнула Маляр, описывая ситуацию на юге.
По ее словам, Генштаб, рассказывая о событиях на фронтах, представляет информацию, решая в то же время свои военные задачи, и пока определенные действия ВСУ не закончатся успешно, их не озвучивают. Кроме того, приходится учитывать дезинформацию, которую целенаправленно распространяют оккупанты.