ВСУ отбили 10 атак врага на Донбассе, бои за Северодонецк продолжаются, — Генштаб
На юге украинская авиация уничтожила склады боеприпасов противника.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Начались 104-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Горячее всего на фронте — в трех направлениях — Бахмутскому, Славянскому и Донецкому, сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: На Бахмутском направлении украинские войска отразили наступление противника близ Нагорного, Берестового, Криничного, Роты. Враг усиливает свои группировки, осуществляет передислокацию подразделений в районе Попасной и Николаевки. На Славянском направлении противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на Изюм и Славянск, пытается продвинуться в направлении Довгенького и Долины.
На Донецком направлении враг нанес авиаудары по позициям наших войск с самолетов и вертолетов. Российская армия продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются, сообщил в Telegram глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его данным, ситуация в городе меняется каждый час. «Северодонецк не покорился за один-два дня, поэтому его ровняют с землей», — заметил глава области. Также он сообщил, что ВСУ отразили штурм россиян в направлении Новоохтырки и Воронового. В районе Белогоровки враг использует диверсионно-разведывательные группы.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском, Лиманском и Северском направлениях враг активных боевых действий не вел. Однако с территории РФ осуществлены минометные обстрелы подразделений наших войск в районах населенных пунктов Ходыно и Большая Писаревка Сумской области.
Читайте на «Цензор.НЕТ»На Южнобужском направлении кафиры сосредоточивают основные усилия на улучшении своего тактического положения, содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Чтобы восстановить утраченное положение, враг совершил наступательные действия в направлении Лозово-Белой Криницы, успеха не имел. Украинские вертолеты нанесли сокрушительные удары по скоплениям вражеских сил на Херсонщине, а самолеты — по складам боеприпасов Николаевской области. По данным оперативного командования «Юг», уничтожены 26 рашистов и 10 единиц вражеской техники.
За минувшие сутки ВСУ отбили 10 атак врага на Донбассе, на двух локациях еще продолжаются бои, сообщила Группировка Объединенных сил в Facebook . Уничтожены танк, 3 артиллерийские системы, 2 боевых бронированных машины, автомобиль, 2 склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10». На восточных рубежах украинские защитники ликвидировали 48 врагов, рассказало в FB оперативно-тактическую группировку «Восток».