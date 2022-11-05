ВСУ на Юге ударили по альтернативной переправе россиян и по колонне вражеской армии
За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и боеприпасов оккупантов.
Событие: успешно ударили по альтернативной переправе россиян в Херсонскую область, а также поразили колонну войск РФ, которая хотела переправиться в районе Ольговки. Об этом сообщил спикер Оперативного командования «Юг» Владислав Назаров в эфире национального телемарафона.
Детали и комментарии:По данным «Юга», в результате очередного результативного огневого поражения альтернативной переправы, обустроенной оккупантами вдоль Антоновского моста, был уничтожен буксир. Еще два плавсредства повреждены и требуют ремонта. Также подтверждено поражение колонны россиян, которая ожидала переправу в районе населенного пункта Ольговка.
В Николаевской области возле Нововасиловки украинские силы уничтожили шесть топливозаправщиков армии РФ, а во время попыток россиян нанести авиаударов по позициям ВСУ украинские зенитчики уничтожили в Бериславском районе Херсонской области еще два ударных вражеских вертолета Ка-52. В «Юге» подчеркнули, что россияне продолжают тактику разноплановых маневров на временно оккупированных территориях, пытаясь создать впечатление отступления с некоторых территорий. Армия РФ ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. На правобережье россияне проводят маневры, обустраивают границы обороны, а на левобережье — минуют побережье, вывозят население за пятнадцатикилометровую зону, окапывают технику и обустраивают огневые позиции.
Представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что россияне пытаются создать иллюзию «ухода» из Херсона и заманивают ВСУ в ловушку. Они пытаются убедить в том, что отходят из Херсона, опрокидывают элитные подразделения с западного берега Днепра, а тем подразделениям, которые покидают — отрезают пути для отступления. Наталья Гуменюк заявила, что это имеет целью спровоцировать ВСУ на преждевременную атаку и заманить украинские части в уличные бои.
5 ноября местные паблики Херсона распространили видео пустого здания Херсонской ОГА. Предварительно, российские оккупанты оставили ее — впрочем, официального подтверждения этому нет. Ранее херсонские власти показали фото здания ОГА без российского триколора на нем, хотя на самом деле они остаются. «Есть подразделения обороны, которые там окопались достаточно мощно, оставлено определенное количество техники, обустроены огневые позиции. И, в частности, те позиции, которые обустраиваются на левом берегу, будут использоваться для огневой поддержки на правом», — объяснила Гуменюк.
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По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, потенциально россияне готовы к очередному «жесту доброй воли» по отношению к левому берегу Днепра в Херсонской области и Херсону, «но для этого им все равно придется потерять определенный свой потенциал благодаря ответным действиям ВСУ». Кроме этого, Резников отметил, что погода, в частности дожди, и траншеи оккупантов немного замедлили контрнаступление наших войск на юге страны. При этом в Минобороне с оптимизмом смотрят на Херсонскую операцию и на завершение войны путем деоккупации всей территории Украины, включая Крым.
На Востоке ситуация тоже сложная. Как сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, войска РФ по десять раз в сутки штурмуют участки на фронте в Луганской области, а самыми тяжелыми являются Кременское и Сватовское направления. «Туда уже успели подтянуть свежемобилизованных россиян. Количество обстрелов в сутки числится на сотни, в течение каждых суток россияне до десяти раз пытаются прорвать оборону ВСУ», — сообщил он.
Генеральный штаб ВСУ 5 ноября вечером сообщил, что в течение суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары противника подверглись районам более 20 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и ВОВ врага. Подразделения противовоздушной обороны сбили 1 БПЛА «Мерлин», а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и состав боеприпасов кафиров.