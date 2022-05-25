ВСУ ликвидировали командира роты «кадыровцев»
А также – еще двух офицеров-чеченцев специального полка росгвардии.
Фото из сообщения Страткому ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: Российские военные ликвидировали капитана росгвардии, командира второй роты специального полка имени кадырова Асвада Идрисова. Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Facebook.
Детали и комментарии:«На этот раз к vip-поклонникам творчества кобзона присоединился командир второй роты специального полка имени кадырова, капитан полиции Асвад Идрисов. Он пропустил занятия по топографии в российском университете спецназа в Гудермесе, а потому уже вернулся домой», — заметили в Страткоме. Луганский блоггер Станислав Цикаловский написал в Twitter, что Идрисов погиб 20 мая близ Северодонецка. Кроме него, ВСУ там ликвидировали еще двух офицеров-чеченцев – mdash; командира взвода Гапура Дакалова и заместителя командира взвода спецполка росгвардии имени Кадырова Али Бетишева. По словам блогера, Идрисова еще называли «командиром ТикТок роты спецназа», ведь он любил снимать все свои «подвиги» в этой социальной сети.
По данным ГУР Минобороны, в военном вторжении в Украину участвовало около 2,5 тысячи боевиков из Чеченской республики. На днях военная разведка обнародовала список боевиков и напомнила, что за преступления против мирного населения Украины все преступники будут привлечены к ответственности. «Так называемые «кадыровцы» начали заходить на территорию Украины в первые дни широкомасштабного военного вторжения россии. Основной их задачей было запугивание и геноцид украинцев. Находясь во втором эшелоне наступления, они занимались обысками жилищ, издевательствами заложников и мирных жителей, грабежей. После того как российские войска начали нести первые масштабные потери, «кадыровцам» приказали останавливать отступающие подразделения оккупантов и показательно расстреливать тех, кто отказывался воевать. , где продолжили грабить и снимать ролики о своих «подвигах» для TikTok Показательно, что несмотря на притворные обученность, боевой дух и оснащение кадыровских тиктокеров, даже вне зоны активных боевых действий, из 2,5 тысяч наемников около 100 погибли, более 300 получили и более 60 сбежали из Украины, покинув оружие уницию», — говорится в сообщении ГУР Минобороны.
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В общей сложности с начала вторжения украинская армия уже ликвидировала 29 450 военных рф (+100 за последние сутки), сообщил Генштаб ВСУ в Facebook. Уничтожено 1305 танков (+3), 3213 боевых бронированных машин (+19), 606 артиллерийских систем, 201 РСЗО, 93 средства ПВО, 206 самолетов (+1), 170 вертолетов, 491 БПЛА оперативно тактического уровня (1 ракет, 13 кораблей/катеров, 2217 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+5), 44 единицы специальной техники (+1). Наибольшие потери противника наблюдались на лиманском направлении.