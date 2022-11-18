ВСУ ликвидировали еще 350 кафиров. Генштаб обновил данные о потерях врага
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
img class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/d0e875cbf4cbd904257ea16b8a5fd87f.jpg» alt=»ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага» />
Фото A+ A++
Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 83 460 военных (+350 за последние сутки), сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2879 танков (+1), 5808 боевых бронированных машин (+4), 1865; артиллерийских систем (+5), 393 РСЗО, 209 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет, 1536 БПЛА оперативно-тактического уровня (+5), 480 крылатых ракет (+6), 16 кораблей катеров (4366 автомобилей и автоци ), 161 единицу специальной техники (+1). Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.
За прошедшие сутки украинские военные на юге продолжали наносить потери захватчикам, в частности в районе Новой Каховки уничтожена радиолокационная станция, а вблизи Голой Пристани — бронированную машину, сообщило оперативное командование «Юг» в Facebook. Там заметили, что подведение итогов потерь вражеского войска затруднено из-за удаленности мест попаданий. За последнюю неделю ВСУ «демилитаризировали» по меньшей мере 17 вражеских складов с боеприпасами.
читайте также: «Путин не верит, что проиграл эту войну». В ходе онлайн-брифинга в Military Media Center бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что с 11 ноября противник нанес 148 ракетных ударов, в том числе 1 111 ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины применил 26 дронов-камикадзе по позициям наших войск в районе 5 населенных пунктов и по объектам гражданской инфраструктуры. «Силами и средствами авиации, зенитных ракетных войск и противовоздушной обороны Сухопутных войск и Военно-Морских Сил за отчетный период уничтожено 102 воздушных целей», — подчеркнул он. По подсчетам экпертов, ракетные атаки по Украине обошлись стране-агрессорке почти в миллиард долларов.