ВСУ ликвидировали 65 тысяч оккупантов, — Генштаб
За последние сутки уничтожены 49 единиц вражеской техники.
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Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 65 000 военных (+300 за последние сутки), сообщил Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2529 танков (+5), 5193 боевых бронированных машин (+14), 1589 артиллерийских систем (+7), 365 РСЗО, 186 средств ПВО, 268 самолетов, 242 вертолета, 1224 БПЛА 14), 316 крылатых ракет, 16 кораблей/катеров, 3959 автомобилей и автоцистерн (+8) и 143 единицы специальной техники (+1). Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.
В своем видеообращении президент Владимир Зеленский отметил, что после того, как идет российская «могилизация», можно сказать, что и 100 тысяч погибших граждан России не будут побуждать кремль о чем-то задуматься. «Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа — защита санкциями, защита помощью Украины, только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста — все это путь к миру». «, — подчеркнул глава государства. Зеленский еще раз напомнил гражданам россии, которые не хотят участвовать в этой преступной войне, но которых отправляют на фронт, о возможности сдаться в плен и сохранить свою жизнь.
Читайте также: сотни вражеских снарядов Кстати, за 232 дня войны украинцы захватили 2309 единиц российской техники. В частности, 853 БММ, 468 танков, 444 автомобиля, 200 артиллерийских систем, 183 единицы специальной техники, 71 БПЛА, 48 РСЗО, 41 ПВО и один вертолет. Об этом свидетельствуют данные международной исследовательской группы Oryx, которая ведет подсчет уничтоженной и захваченной военной техники в войне России против Украины на основании опубликованных в Интернете фото и видеозаписей. Но реальное количество так называемого российского ленд-лиза может быть значительно больше, говорят аналитики.