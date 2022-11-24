ВСУ ликвидировали 310 кафиров, уничтожили 10 беспилотников и 51 крылатую ракету
Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки.
Фотография Генштаба в Facebook A A+ A++
Событие: С начала широкомасштабного вторжения российская армия потеряла около 85 720 военных (+310 за последние сутки), сообщает Генштаб в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, ВСУ уже уничтожили 2898 танков (+1), 5837 боевых бронированных машин (+7), 1889 артиллерийских систем (+2), 395 РСЗО, 209 средств ПВО, 278 самолетов, 261 вертолет, 1547 БПЛА оперативно- 10), 531 крылатую ракету (+51), 16 кораблей/катеров, 4400 автомобилей и автоцистерн (+4) и 161 единицу специальной техники. Наибольшие потери противник понес на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях.
читайте также: «Калибры» и не только: РФ выпустила по Украине 70 крылатых ракет, 61 из них удалось сбить Напомним, вчера враг нанес ракетный удар по объектам критической инфраструктуры нашей. Рашисты совершили 67 пусков крылатых ракет воздушного («Х-101/Х-555») и морского базирования («Калибр»). Наша ПВО уничтожила 51 крылатую ракету, а также 5 дронов-камикадзе типа «Ланцет». Только по Киеву было выпущено 30 ракет, 20 — уничтожено. «Невозможным преодолеть Вооруженные Силы Украины, противник ведет войну с мирными гражданами, теплоэлектростанциями, лечебными заведениями и даже младенцами», — заметил в Facebook главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный. Он поблагодарил военнослужащих, чей профессионализм спасает жизнь. «Вы являетесь образцом для всего мира. То, что вы делаете в условиях постоянной нехватки вооружения, техники, боеприпасов, — на грани возможного. Спасибо странам-партнерам за предоставленные системы ПВО и ПРО, прикрывающие небо над нами. Мир в Европе напрямую. зависит от устойчивости и защищенности Украины», — подчеркнул Валерий Залужный.