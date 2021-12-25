Вскоре привезут таблетки от коронавируса
Таблетки от коронавируса. Фото: из открытых источников <И>нельзя будет употреблять больным в критическом состоянии и для профилактики. А еще стоить такое лекарство недешево.
Ориентировочный срок поставки препарата Paxlovid против коронавируса производства Pfizer — первый квартал 2022 года. В то же время график поступления таблеток еще может быть изменен в зависимости от различных факторов.
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью «Общественному».
По информации Минздрава, Украина уже имеет бронь у производителей Pfizer и Merck на их новое лекарство против COVID-19. Поэтому получит препараты одним из первых. Правительство договорилось о бронировании 300 тысяч курсов препарата Pfizer и столько же лекарств Merck.
В США уже одобрили таблетки против коронавируса от Pfizer. Это препарат Paxlovid производства Pfizer.
Лечение им следует начинать как можно скорее после установления диагноза COVID-19 и в течение пяти дней после возникновения симптомов. В общем курс составляет 30 таблеток. Медики не позволяют употреблять Paxlovid для профилактики перед контактом или после контакта с больным COVID-19.
Не следует пить препарат и больным коронавирусом, которые уже нуждаются в госпитализации из-за критического состояния.
Paxlovid не может заменить вакцинацию против COVID-19.
Таблетки от Pfizer — дорогие. Их цена за курс составляет примерно 500 долларов. Поэтому в Минздраве уверяют, что дешевле будет вакцинироваться.
На новогодние праздники в Украине не будут работать пункты и центры вакцинации. В частности, они будут закрыты 1 и 2 января. Однако вакцинироваться можно в дни Рождественских праздников.
Узнать график работы пунктов и центров вакцинации и записаться на прививку можно через сайт «Все о вакцинации против COVID-19» или через контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»