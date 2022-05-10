Всеукраинский конкурс молодых актеров имени Ивана Франко пройдет онлайн
Фото со Всеукраинского конкурса молодых актеров имени Ивана Франко 2019 В этом году принять участие в творческом соревновании можно исключительно с текстами, созданными после 24 февраля 2012 года российскую агрессию и события в Украине.
Победителей Всеукраинского конкурса молодых актеров имени Ивана Франко объявят 5 июня 2022 года.
В конкурсе имеют право участвовать:
- < li>профессиональные актеры театров и концертных организаций в возрасте до 35 лет;
- студенты высших учебных заведений культуры и искусств в возрасте от 15 лет.
Афиша конкурса
Для участия в конкурсе необходимо до 19:00 15 мая 2022 года заполнить анкету-заявку по ссылке.
А также нужно предоставить видеозапись исполнения прозаического или стихотворного произведения на украинском языке (не более 8 минут).
«В этом году мы, к сожалению, не сможем обещать победителям денежное вознаграждение. Но обещаем, что пригласим к участию в одном из предстоящих образовательных мероприятиях (школе или семинаре) на выбор победителей», — отмечают организаторы.
Конкурс основан Национальным союзом театральных деятелей Украины в 2006 году до дня рождения Ивана Франко. С этого времени его ежегодно проводят в Киеве.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»