«Всем спасибо за помощь»: в Башкирии завершились поиски 39-летней матери

magictr | 27.10.2021 | Новости | Комментариев нет

Поиски 39-летней жительницы Бакалов завершились. Ирину Козыреву искали на протяжении суток – она ушла из дома и не вернулась.

«Всем спасибо за помощь»: в Башкирии завершились поиски 39-летней матери

Дочь пропавшей забила тревогу, ведь раньше ее мать никогда не уходила из дома без предупреждения.

К счастью, Ирина Козырева нашлась целой и невредимой. Об этом изданию КП-Уфа рассказала ее дочь Анастасия

Оказалось, что мама поехала в соседнюю деревню к подруге. Мне она об этом говорила, но я забыла. С ней все хорошо, всем спасибо за помощь.

Анастасия, дочь

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