«Всем спасибо за помощь»: в Башкирии завершились поиски 39-летней матери
27.10.2021 | Новости | Комментариев нет|
Поиски 39-летней жительницы Бакалов завершились. Ирину Козыреву искали на протяжении суток – она ушла из дома и не вернулась.
Дочь пропавшей забила тревогу, ведь раньше ее мать никогда не уходила из дома без предупреждения.
К счастью, Ирина Козырева нашлась целой и невредимой. Об этом изданию КП-Уфа рассказала ее дочь Анастасия
Оказалось, что мама поехала в соседнюю деревню к подруге. Мне она об этом говорила, но я забыла. С ней все хорошо, всем спасибо за помощь.
Анастасия, дочь