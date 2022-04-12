Всем соцработникам, которые работали в первые недели войны, нужно вручить медали, — директор Святошинского терцентра
Соцработники перегружают гуманитарную помощь
Территориальный центр социального обслуживания Святошинского района работает четко и слаженно. Предоставление социальных услуг гражданам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах, помощь беженцам и раздача гуманитарной помощи, которую передают благотворители из Украины и из-за границы — все это прошло испытанием тяжелыми днями войны и показало свою эффективность.
О работу Терцентра рассказал и.о директора Руслан Иванович Денисяко.
«О том, что будет очень тяжело, мы поняли с первых дней войны. В 16-этажку, в 30-ти метрах от нашего отделения, попал боеприпас, дом загорелся. Были жертвы, многие остались без жилья. Из Киева начали массово выезжать, вывозить детей и стариков и больных. Однако большинство наших социальных работников осталось со своими подопечными», — рассказывает Руслан Иванович.
Святошинский терцентр
В Святошинском районе на учете больше , из них почти 900 жителей, нуждающихся в постороннем уходе. Эвакуировалось из города не более ста человек. В то же время стало меньше соцработников, потому что они тоже прежде всего должны позаботиться о своих семьях. Хотя, например, на прошлой неделе трое работниц, пристроив родных на западе Украины, вернулись в Киев.
Оставшиеся оказались в ситуации, когда кроме «своих» бабушек и дедушек надо было помогать еще другим. Поэтому нагрузка на одного человека из 10-12-ти увеличилась на некоторых участках до 14-20-ти подопечных.
В городе практически остановился транспорт, начались комендантские часы, постоянные воздушные тревоги и напряжение от того, что город обстреливают российские кафиры. Однако это не повлияло на сам факт предоставления услуг. Без помощи не остался никто.
«Когда закончится война, я наградил медалью «Замужество» каждого соцработника, который помогал людям в первые недели марта. Эти люди заслужили», — уверен Руслан Иванович. treba-vruchiti-medalinbsp-direktor-svjatoshinskogo-tercentru-4e13f1d.jpg» alt=»Всем соцработникам, работавшим в первые недели войны, нужно вручить медали, — директор Святошинского терцентра<" >
Соцработники перегружают гуманитарную помощь
Соцработники «фасуют» картофель
Он рассказывает, как его хрупкие работницы с «кравчучками», нагруженными разными продуктами, добирались в самые отдаленные микрорайоны, по несколько часов выстаивали в очередях, чтобы приобрести лекарства, которые им заказывали люди. Бывало и такое, что могли два часа ждать, а перед самой кассой узнали, что необходимые таблетки или капли закончились.
«Было бы хорошо, если бы на уровне города определили какие-то «опорные» аптеки, например в поликлиниках, где соцработники могли бы забирать заказные лекарства без очередей. Это очень важно, потому что мы имеем дело со старенькими, часто больными людьми, которые часто просят приобрести те или иные препараты», — рассказывает руководитель терцентра. Также он считает, что и транспорт соцработников должны иметь определенные преференции на дорогах, чтобы автомобили с гуманитарной помощью не стояли в общих пробках при пересечениях мостов между левым и правым берегом.
Война поставила перед соцработниками еще один вопрос старики, которых оставили взрослые дети. Такие случаи были и до войны, а теперь их стало значительно больше. Часто эти старшие женщины и мужчины беспомощны и уязвимы. Согласно законодательству, о них должны заботиться дети. Однако соцработники и здесь находили выход — сообщают об этих людях волонтерам, которые могут быстро отреагировать. Выходит эффективное сотрудничество.
С помощью волонтеров также получают горячие обеды. Каша, кусок мяса и салат — обычная, порция «домашней» пищи в настоящее время значительна поддержка для многих. Ежедневно благодаря социальным работникам доставляют более 190 таких порций.
Бабушка, которую заботятся работники терцентра
Продуктовый набор
Мука, рис, овсянка и молоко — помощь для нуждающихся
Особое отношение сейчас к беженцам. В Святошинском районе и приютили жителей Бучи, Ирпеня, сел, где велись жесткие бои. Оттуда вывозили людей, которые, бывало, не имели даже документов, их регистрировали в управлении социальной защиты населения и обеспечивали продовольствием и продуктами первой необходимости, по возможности помогали с расселением. Городская власть оперативно среагировала на нужды этих людей, и благодаря Гуманитарному штабу была выделена значительная помощь.
Также недавно в Терцентре побывала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, она осмотрела помещение, в которых соцработники хранят и фасуют пакеты с продуктами, пообщалась с работницами, поинтересовалась, чего не хватает. На тот момент была потребность в моющих средствах, стиральном порошке. Через несколько дней святошинцы получили партию всего необходимого.
Интересно, что значительное количество гуманитарной помощи вызвало интересный феномен, который фиксируют работники всех терцентров города. Бабушки, которые чуть ли не каждый день приходят за помощью, и жалуются на 15-51, когда им отказывают. Руслан Иванович своих таких «плюшкиных» уже знает в лице, и объясняет, что у них не закрываются шкафчики на кухнях через масло, крупы, сахар и консервы. Возможно, так на людей влияет война, страх голода…
«Мы быстро адаптировались к военному положению, наладили „работу под обстрелами“. Сейчас все более спокойно, лучше курсирует транспорт. Каждый из нас приближает нашу Победу так, как может, на своем месте, ради общего дела», — говорит Руслан Иванович.
Иногда он мечтает пойти на фронт и подбить два танка. Однако, проводит целый день в разъездах между Гуманитарным штабом, отделениями, управлением соцзащиты, (где он тоже грузит и разгружает гуманитарную помощь), приходит поздно вечером домой, просматривает отчеты, сам отчитывается, смотрит, что и где нужно заказать, где , куда завезти.
Работа с уязвимыми людьми — одна из самых трудных. Но именно наше отношение к обездоленным и одиноким во время войны свидетельствует о ценностях нашего общества, где никто не забыт и не оставлен сам на себе.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»< /p>