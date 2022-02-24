Все, кто готов защищать свой город, вступайте в ряды терробороны, — Кличко обратился к киевлянам.
25.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Обучение 112 боигады терробороны столицы. Фото из архива
Мэр Киева Виталий Кличко провел онлайн-брифинг, обратился к киевлянам и рассказал, какие действия предпринимают городские власти в условиях российской военной агрессии.
Всех, кто готов защищать свой город мэр призвал, вступать в ряды терробороны
«Обращаюсь ко всем, кто готов защищать свой город и свои семьи! Вступайте в ряды территориальной обороны! Сейчас эта процедура максимально упрощена»,— отметил мэр.
Горячая линия для тех, кто готов защищать свой город: 063 651 44 46
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Мэр отметил, что городские власти в Киеве делают все, чтобы держать ситуацию под контролем.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»