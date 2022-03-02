Все аптеки должны работать, — МОЗ

magictr | 02.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Все аптеки должны работать, — МОЗ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко угрожает серьезными проблемами аптекам, которые саботируют работу в условиях военного положения.

По наблюдениям министра здравоохранения Виктора Ляшко , часть заведений работает, а часть «должна работать».

«С другими владельцами аптек, которые вчера гарантировали открытие, а сегодня не открылись, уже начался серьезный разговор. А завтра с ними уже не будет разговоров, будут другие решения», — заявил министр.

На все недобросовестные аптечные сети наложат адекватные санкции. Ляшко предостерег от спекулирования на тему войны. Он подчеркнул, что все аптеки, в частности при больницах, не имеют права быть закрытыми.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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