Все аптеки должны работать, — МОЗ
02.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Министр здравоохранения Виктор Ляшко угрожает серьезными проблемами аптекам, которые саботируют работу в условиях военного положения.
По наблюдениям министра здравоохранения Виктора Ляшко , часть заведений работает, а часть «должна работать».
«С другими владельцами аптек, которые вчера гарантировали открытие, а сегодня не открылись, уже начался серьезный разговор. А завтра с ними уже не будет разговоров, будут другие решения», — заявил министр.
На все недобросовестные аптечные сети наложат адекватные санкции. Ляшко предостерег от спекулирования на тему войны. Он подчеркнул, что все аптеки, в частности при больницах, не имеют права быть закрытыми.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»