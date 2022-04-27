Время кустов: в Днепровском районе высадили гортензии и лаванду
Кусты прекрасно формируют живую изгородь. Фото: КП УЗН Днепровского района
Работники КП УЗО Днепровского района сейчас активно высаживают деревья, кусты и цветы на своих балансовых территориях— погода очень благоприятная.
Да, в любимом многими киевлянами появится партер из кустов гортензии.
«Уже вскоре эти цветущие кусты будут дарить настроение не только жителям района, но и посетителям парка»,— сообщили коммунальщики.
Так, как гортензии любят полутень, то для них нашли хорошее место. От деревьев будет тень с одной стороны до обеда, с другой — после. Поэтому во время цветения розовые и белые кусты смогут стать еще одной прекрасной фотолокацией.
В парке у озера Тельбин роль живой изгороди будут выполнять 100 кустов свидени. Этот подвид дерна прекрасно предоставляется для формирования «плотиков».
Кусты прекрасно формируют живую изгородь. Фото: КП УЗН Днепровского района «Время кустов: в Днепровском районе высадили гортензии и лаванду» />
Кусты прекрасно формируют живую изгородь. Фото: КПУЗН Днепровского района
А вот в парке на жилом массиве Радужный высадили 200 кустов лаванды — летом там будет уголок Прованса. дождей.
Несмотря на военное положение этой весны в столице активно продолжается озеленение. Например, в Дарницком районе за последние дни создали уже два новых сквера. Один появился на улице Тростянецкой, второй — на улице Ялтинской.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»