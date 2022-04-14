Вражеские топонимы: в столице создали карту с белорусскими и русскими названиями улиц

magictr | 14.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Вражеские топони

На ближайшем заседании Киевсовета будет обсуждаться вопрос переименования российских и беларусских топонимов в Киеве. Тем временем создали онлайн-карту, на которой отметили российские и белорусские топонимы, а также российские и коммунистические памятники.

Карту на своей странице в Фейсбук выложила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

«До 1 мая Киевсовет будет принимать предложения по переименованию, а до 9 мая будет проходить обсуждение в онлайне, — сообщила она. — Тем временем можете посмотреть, где находятся улицы с враждебными названиями и предложить на что их переименовать».

Смотреть карту

Враждебные топонимы: в столице создали карту с&nbsp&</b> p></p> <p>Под постом киевляне уже высказывают свои предложения</p> <p><strong>Дария Лысенко:</strong>А почему бы не использовать также и простые названия: например, Розовая, Сиреневая, Лилейная, Золотая, Пшеничная, Багряная, Розовая, Цветочная, Изумрудная, Бриллиантовая, или украинских блюд — Галушки, Борща, Пышки, Паляница, </p> <p>Валентин Майданюк (автор карты): Еще в переименованиях суперважно придерживаться гендерного баланса</p> <p><strong>Тарас Кайдан: </strong>Как меня, если большой список, то нужно какие-то принципы обсудить. Например (это наскоро, можно дискутировать), я бы разделил в равных пропорциях между:</p> <p>— названиями украинских городов и поселков (улица Херсона, улица героев Ахтырки и так далее)</p> <p>— названиями городов стран-союзниц (составить список стран, посмотреть какие конкретно города принимают активное участие в волонтерском движении или переименовывают свои улицы). Например — улица Мадрида) — именами героев войны (например, улица Виталия Сапила, парня-командира танка, который уничтожил 30 единиц вражеской техники под Киевом) — именами украинских деятелей культуры и науки </p> <p><strong>Александр Рак: </strong>Я еще добавил восстановление исторических топонимов, в том числе названий пропавших улиц</p> <p><strong>Виктор Глонь: </strong>Очевидно, наибольшего внимания заслуживают украинские герои, но также хотелось бы видеть улицы, в частности, Джорджа Вашиг , Абрагама Линкольна, Мартина Лютера Кинга, Стива Джобза и Никогда Тесла.</p> <p><strong>Демьян Романович:</strong>Стыдно, что у нас есть улица Жуковского, автора «Боже Царя храни», нет улицы Кобылянской.<br />Вместо кого-то из участников советского вторжения в Финляндию (Маршала Якубовского/Генерала Родимцева/Маршала Говорова) — назвать в честь финского снайпера Симо Хайха).<br />Улицы в честь других советских командиров переименовать в. Грозненскую — на Амины Окуевой</p> <p><strong>Игорь Иванов: </strong>Хотел бы чтобы начали с исследования предыдущих названий улиц и восстановить по возможности.</p> <p><strong>Николай Ковальчук:< /strong>Я бы станцию ​​метро Минска не переименовывал бы в Варшавскую, а вот плановому названию новой ветви Проспект Правды дал бы название Варшавская, потому что микрорайон Варшавский рядом. Как по мне, не более логично…</p> <p><strong>Мария Паливода: </strong>Уверена, что в каждом районе Киева найдется вдоволь хороших деятелей и героев, которых можно таким образом почтить. И к тому же было бы идеально сделать какую-то коммуникацию нормальную об этом — почему назвали так, кто этот деятель. Андрей Ерофеев ходил на Джеймса Мейса, спрашивал людей, кто это такой, кажется пару людей только знали. Станислав Клименко:</strong>Площадь льва толстого — бывшая площадь Пироговская, в честь украинского медицинского деятеля Николая Пирогова (но в Киеве уже есть такая улица). Господин Президент отмечал, что в каждом городе должна быть площадь Свободы, поэтому это более подходит для этого места. И станция метро будет хорошо звучать по аналогии. Улица Пушкинская — предыдущее название Елизаветинская. Но лучше в честь города Героя какого-нибудь назвать, все же параллельна Крещатику.</p> <p><strong>Таня Марвелле</strong>: Можно наконец-то бульвар дружбы народов на Сковороде изменить? Он отказался прислуживать Москве, и никакими бредами братства или дружбы не страдал!! Он заслуживает памяти в центре города.</p> <p><strong>Родион Хомяков: </strong>Просьба: новые названия делать максимально простыми и удобными в употреблении. Никаких улиц Патриарха Мстислава Скрипника плз.</p> <p>В Киевском городском совете в ближайшее время планируют переименовать 15 улиц и пять станций киевского метрополитена с целью завершения процесса дерусификации в столице.</p> <p><str КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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