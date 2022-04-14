Вражеские топонимы: в столице создали карту с белорусскими и русскими названиями улиц
14.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
На ближайшем заседании Киевсовета будет обсуждаться вопрос переименования российских и беларусских топонимов в Киеве. Тем временем создали онлайн-карту, на которой отметили российские и белорусские топонимы, а также российские и коммунистические памятники.
Карту на своей странице в Фейсбук выложила депутат Киевсовета Ксения Семенова.
«До 1 мая Киевсовет будет принимать предложения по переименованию, а до 9 мая будет проходить обсуждение в онлайне, — сообщила она. — Тем временем можете посмотреть, где находятся улицы с враждебными названиями и предложить на что их переименовать».
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