Враг запустил фейк о морских пехотинцах в Киевском море. Это, бред, Николай Жирнов

magictr | 23.03.2022 | Новости | Комментариев нет

запустил фейк о морских пехотинцах в Киевском море. Фото: КМВА <p>Об обстановке вокруг Киева по состоянию на вечер, 23 марта, рассказал глава КМВА Николай Жирнов.</p> <p>Из-за своей неспособности зайти в Киев или окружить его, противник продолжает обстреливать жилые районы столицы.</p> <p> > </p> <p>В течение текущих суток в результате артиллерийских обстрелов пострадали 4 дома Шевченковского района и один торговый центр в Святошинском районе. К счастью, погибших нет, но есть 4 раненых. Им предоставлена ​​необходимая медицинская помощь.</p> <p>Также вечером враг обстрелял парковку возле торгового центра в Подольском районе. Два человека погибли и еще два получили ранения.</p> <p>«Вблизи Киева ежедневно идут ожесточенные бои. Это, в первую очередь, касается Житомирского и Вышгородского направления. Вооруженные силы Украины заставляют противника чувствовать себя как ад, нанося удары его живой силе и технике. Наши воины переполнены желанием отомстить за уничтоженные города и деревни, за убитых детей, женщин, пожилых людей, заувеченные церкви, за боль и страдания, которые они принесли Украинскому народу», — объясняет Николай Жирнов.</p> <p>С каждым днем ​​все больше и больше людей вступают в ряды ВСУ.</p> <p>Киев продолжает жить в прифронтовых условиях. Продолжают стабильно работать все коммунальные службы, предприятия критической инфраструктуры.</p> <p>«Противник нагло прибегает к информационной кампании — распространяет неправдивую информацию. Так, очередной фейк, что тысячи морских пехотинцев в катерах едут по Киевскому морю в центр столицы. Это не соответствует действительности. Это полный бред», — объясняет глава КМВА.</p> <p><strong>Продолжается доставка гуманитарной помощи. </strong>В первую очередь гуманитарная помощь направляется в учреждения здравоохранения. По решению командующего сил обороны изымается техника на нужды обороны, в том числе инженерная — для оборудования фортификационных сооружений и создания заграждений. Предпринимателей просят с пониманием отнестись к этим мерам. Законодательством Украины предусмотрена компенсация за выделенную технику.</p> <p>Продолжается выполнение мероприятий по усилению обороны города.<br /><strong>С 20:00 до 07:00 действует комендантский час.</strong> В настоящее время не можно выходить из своих домов, кроме как для перемещения в укрытие.</p> <p>«Соблюдайте правила военного времени и мы победим! Слава Украине!», — традиционно завершает обращение Николай Жирнов. танках и бронемашинах.</p> <p><strong>Наталья МАРКОВ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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