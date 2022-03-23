Враг запустил фейк о морских пехотинцах в Киевском море. Это, бред, Николай Жирнов magictr | 23.03.2022 | Новости | Комментариев нет Похожие записи В центре Броваров горит многоэтажка (ФОТО) Комментариев нет | Июн 20, 2018 На Згурівщині освятили Спасо-Преображенский храм (ФОТО) Комментариев нет | Июн 28, 2017 В Театре на Подоле планируют построить летнюю площадку Комментариев нет | Янв 25, 2022 Прокуратура Киевщины отвоевала незаконно захваченное школьное помещение Комментариев нет | Июн 29, 2017 Об авторе magictr